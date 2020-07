Sul futuro di Fabio Fazio la Rai fa definitivamente chiarezza: la notizia è una vera bomba

Nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, sono stati ufficializzati i palinsesti televisivi della Rai. E grandi novità sono giunte anche per il conduttore Fabio Fazio, al centro di enormi polemiche nelle ultime settimane. Innanzitutto, sono stati confermati Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo 2021, e questa notizia ha sicuramente catturato l’attenzione maggiore. Ma c’era decisamente tanta attesa anche per capire quale fosse il futuro del presentatore, che si era lasciato andare a dichiarazioni di insoddisfazione.

Nella conferenza stampa odierna sono intervenuti Fabrizio Salini e Franco Di Mare, che hanno fatto tanti complimenti a Fazio per il lavoro svolto ed hanno quindi parlato anche di 'Che tempo che fa', il suo storico programma. In particolare, Salini ha riferito che l'uomo ha ottenuto dei risultati importanti, svolgendo il suo compito alla perfezione. La sua trasmissione torna su Rai 3 e questo ritorno alle origini è stata accolto favorevolmente dai vertici Rai.



















Di Mare ha aggiunto che è davvero fondamentale la presenza di questo programma nei palinsesti, visto che ormai ha raggiunto i 18 anni di messa in onda. Ha dunque dichiarato: "Questo è un punto di ripartenza per affrontare nuove sfide. Siamo lieti di accoglierlo". Ci si è soffermati anche sulle polemiche inerenti alla possibilità del taglio dei compensi. Salini ha precisato che in questa fase delicata chiunque deve compiere dei sacrifici. Nessuna stoccata comunque nei confronti di Fabio.















Le frasi a riguardo sono state le seguenti: "Tutti si devono adeguare a questo momento. Lavorare per il servizio pubblico deve contemplare anche un sacrificio da parte dei nostri talenti. Questo è un messaggio importante che tutti devono dare". Resta adesso da capire come sarà strutturato 'Che tempo che fa'. Si parla che possa ancora trattare principalmente l'argomento dell'emergenza sanitaria, ma maggiori dettagli in merito giungeranno non prima delle prossime settimane.









Fazio aveva dichiarato qualche giorno fa: “Adesso basta: parlo poco, ogni due anni, ma la norma ‘anti-Fazio approvata dal Cda mi obbliga a dire la mia. Trovo ogni limite superato. Qui entriamo nel campo dell’inaccettabile: da tempo mi viene riservato un trattamento che non ha eguali né precedenti. Adesso basta. Tre anni fa quando ero già serenamente avviato altrove e la Rai mi chiese di restare. Mi scappò detto che la politica non doveva più entrare nella tv”.

