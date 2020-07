Periodo movimentatissimo per Belen Rodriguez, assediata continuamente da gossip e paparazzi da quando la rottura con Stefano De Martino è ufficiale. E pare proprio che l’argentina più famosa d’Italia abbia già voltato pagina ritrovando il sorriso al fianco della nuova fiamma Gianmaria Antinolfi.

Il primo a spifferare il flirt con l’imprenditore napoletano era stato il sito Dagospia, poi è arrivato il settimanale Chi che ha pubblicato la foto del bacio in prima pagina. Una love story che quindi sembrava essere ormai assodata, con i due pronti ad aggiudicarsi il titolo di coppia dell’estate. Poi però è arrivata Dayane Mello che, sempre dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, ha lanciato un appello a Belen raccontando alcuni retroscena sull’imprenditore di cui di fatto si sa ancora poco e niente. (Continua dopo la foto)



















“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!”, ha rivelato Dayane che poi si è rivolta direttamente alla Rodriguez: “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. (Continua dopo la foto)















“Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe…”. E infine: “Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità”. A queste dichiarazioni Belen non ha risposto e nel frattempo, dopo aver trascorso dei giorni al mare, si è buttata anche a capofitto nel lavoro. (Continua dopo le foto)











In autunno sarà in tv con Tu Sì Que Vales e le registrazioni sono già iniziate. Su Instagram Belen sta già mostrando in anteprima alcuni dei look che sfoggerà in studio e l’ultimo ha davvero steso tutti. Tra le Storie si è immortalata con un sensualissimo abito giallo di Mugler in crêpe stretch caratterizzato da un profondo spacco laterale ma soprattutto da una maxi scollatura. “Come Jessica Rabbit”, le ha fatto notare l’amico Mattia Ferrari. Ma lei, piuttosto stizzita, ha risposto: “Cosa c’entra?”. Una cosa è sicura: Jessica Rabbit o no, ha fatto cadere tutti ai suoi piedi con il suo décolleté esplosivo.

