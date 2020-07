"Ma sei un figo!". Costantino della Gherardesca, che trasformazione dopo la dieta. È dimagrito solo per lei...

Costantino Della Gherardesca è magro come un’acciuga, un fisico così mai visto prima. Come mai? Come ci è riuscito? Pian piano sveleremo tutto, nel frattempo possiamo dichiarare con fermezza che un corpo così asciutto non lo avesse mai avuto! I sacrifici di Costantino Della Gherardesca sono volti a brillare tra le stelle nelle performance di Ballando con le stelle, lo show di ballo presentato da Milly Carlucci dai tempi dei tempi. Pare proprio che sia stata la conduttrice Milly Carlucci a domandare a Costantino di far caso alla propria forma fisica in vista del programma.

La Carlucci alla base del suo training a Costantino ha messo la frase “non possiamo essere perfetti”, sormontandola poi con altre frasi come “si può non cedere alle tentazioni culinarie”. Milly Carlucci tiene tantissimo al suo programma Ballando con le stelle, e tiene anche alla salute fisica di Costantino della Gherardesca, che grazie a lei è riuscito nell’intento di perdere altri kg, vorremmo tutti una nazi-Carlucci che ci aiuti a rispettare la dieta e ci fomenti ad allenarci! (Continua dopo le foto)

































Per notare il dimagrimento di Costantino della Gherardesca, basta recarsi sul suo profilo Instagram, ed è proprio lì sul suo feed che lui stesso ha condiviso con tutti i suoi follower uno scatto di una migliore versione di sé. Il miglioramento c’è stato e si vede. Il lockdown, deleterio per molti, persone dello spettacolo e non, non ha sortito nessun effetto devastante sulla dieta e sull’allenamento di Costantino Della Gherardesca, anzi, pare solo aver continuato il suo percorso di dimagrimento. Costy ha cominciato a perdere peso tra un’edizione di Pechino Express e l’altra, per avere cura della propria salute fisica e adesso non ha mollato l’osso in vista del programma di Milly Carlucci, sua personal trainer (per scherzo). (Continua dopo le foto)









Fisico asciutto e viso più sottile: la trasformazione di Costantino della Gherardesca c’è e si vede. La nuova versione del nobile tutto fit è stato anche vittima di un infortunio, recentemente, e uno dei suoi primi pensieri è stato volto proprio alla Carlucci: “Chissà cosa ne penserà Milly”, aveva esclamato lui tutto mesto. Oggi però per Costantino si cambia un attimo musica, poiché ha scelto di addentare una freschissima e croccante sfogliatella, ma mentre lo fa non può far altro che continuare a pensare alla sua life coatch Milly Carlucci, scusandosi davanti a tutti per aver ceduto alla tentazione. Chissà se dimagrirà ancora, a noi piace tanto già così!

