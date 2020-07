Dopo tante indiscrezioni, arrivano notizie ufficiali. Alla presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2020/21, il direttor e di Rai1 Stefano Coletta ha annunciato importanti novità. Tra le più importanti sicuramente la serata speciale contro la violenza sulle donne che sarà condotta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Fiorella Mannoia.

Ancora, un'altra novità è quella rappresentata da un talk show affidato a Nunzia De Girolamo dal titolo "Ciao Maschio!" che andrà in onda in seconda serata e vedrà l'ex deputata impegnata con interviste al maschile. Per quanto riguarda invece le conferme, ecco "Tale e Quale Show" con Carlo Conti e "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci. Confermatissimi anche i game-show "L'Eredità" e "I Soliti Ignoti". E ora il capitolo Antonella Clerici.



















Anche nel caso della popolarissima conduttrice che fu padrona di casa de 'La prova del cuoco' per tanti anni le voci circa un suo rientro in Rai sono circolate a più non posso in questi ultimi tempi. Ma ora, come detto, stop alle indiscrezioni. Il direttore di Rai1 ha in sostanza ufficializzato ciò era stato già abbondantemente anticipato, sin dal Festival di Sanremo 2020.















E allora ecco ben due progetti per Antonellina, volto storico del servizio pubblico che ora si gode le vacanze insieme al compagno Vittorio Garrone e non ha mai smesso di interagire col suo pubblico su Instagram: "The Voice Senior", la versione over 60 dello storico talent che passa da Rai2 a Rai1 e un cooking show nel daytime dal titolo "È sempre mezzogiorno". "Il cooking è un pretesto – ha spiegato Coletta -, per lei è un ritorno alle origini. Abbiamo visto che il cibo è spesso la risposta alle nostre fragilità e vogliamo valorizzare questo supporto emotivo con un programma che lo valorizzi e ne offra una nuova dimensione".











Invece su “The Voice Senior”: “Mireremo al talento tardivo agli over 60. C’è la possibilità che un programma li chiami per risarcire la loro mancata ambizione, fornendogli l’occasione di rimettersi in gioco. Ho citato questo programma perché le fasce più divelte dal lockdown sono proprio quelle della terza età e allora vorrei ridare gioia agli anziani”, ha concluso Coletta.