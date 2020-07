“Sta succedendo davvero!”. Uomini e Donne, la bomba è servita: Tina Cipollari non sarà più opinionista. Cosa è successo

Fermi tutti perché stava il colpo di scena è davvero qualcosa di clamoroso. E lo sarà per tutti, non solo per i telespettatori di Uomini e Donne: sembrerebbe che Tina Cipollari abbia deciso di abbandonare il suo ruolo da opinionista e dare una svolta radicale alla sua carriera. Tina Cipollari dice addio ad Uomini e Donne. Da oltre 20 anni Tina Cipollari è una presenza fissa del noto dating show di Maria De Filippi ma, secondo le ultime indiscrezioni, un grande cambiamento potrebbe sconvolgere gli equilibri di Uomini e Donne.

La divertentissima Tina potrebbe addirittura diventare una dama del trono Over. Da qualche settimana infatti, si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi con il compagno Vincenzo Ferrara a causa delle distanza. A questo si aggiunge anche l'addio, sempre più probabile, dell'altra protagonista del Trono Over, Gemma Galgani.



















La Cipollari, infatti, sembra aver trovato l'amore con Nicola Vivarelli, conosciuto come Sirius. Poche ore fa sulla pagina ufficiale del programma della De Filippi è apparso un post che ha alimentato i dubbi degli utenti. Nel video è presente il seguente messaggio: "Vuoi conquistare Tina? Iscriviti ricordandoti che nel campo Vuoi partecipare per dovrai indicare il nome di Tina".















Sembra quindi che la vamp sia pronta ad una nuova avventura e ad abbandonare i continui battibecchi Gemma? L'opinionista non ha mai nascosto le sue perplessità sulla coppia formata da Gemma e Nicola, a causa dei 40 anni di differenza. Un pensiero, quello di Tina, condiviso anche da Giorgio Manetti, ex della Galgani.











“Se fosse accaduto lontano dalle telecamere sarebbe normale. Ma lì, da anni, questa persone cerca l’anima gemella. Mi verrebbe da dire: cosa non si fa per la pagnotta. Per uno che va in tv come lui le telecamere e la popolarità viene da sé. Ho dato troppa importante alla faccenda. E’ difficile credere ad una storia così in televisione”, dice Giorgio. Allora in bocca al lupo, Tina!

