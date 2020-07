“Me lo ha chiesto l’azienda”. Federica Sciarelli, la decisione definitiva della Rai su Chi l’ha Visto

Federica Sciarelli sta per abbandonare Chi l’ha Visto? Dopo 16 lunghi anni alla conduzione del programma cult Chi l’ha Visto in onda su Rai Tre, delle voci vorrebbero la presentatrice prossima all’abbandono ed in procinto di dedicare la ropria carriera agli approfondimenti politici. La Sciarelli ha precisato la sua posizione in merito alla faccenda in un’intervista a La Stampa, rivelando la pura e semplice verità: “Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere ed ho accettato”.

Dunque, mamma Rai ha convinto Federica Sciarelli a non abbandonare il programma che l’ha resa grande, nonostante la conduttrice fosse sembrata quasi pienamente convinta a lasciare la presa: “Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’… Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro. Siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette”. (Continua dopo le foto)

































Anno dopo anno le chiacchiere sull’abbandono di Chi l’ha Visto da parte di Federica Sciarelli, si fanno sempre più intense, prima o poi probabilmente riusciranno anche a realizzarsi, ma non è questo l’anno. Ci chiediamo come mai e chi sia a metterle in giro. Proprio questa volta, nel 2020, pareva quella in cui sarebbe accaduto davvero, Federica Sciarelli sembrava super convinta di fare una pausa. Chi l’ha Visto è uno show così particolare da cui riesce proprio difficile staccarsi, un programma toccante, che ha aiutato tanta gente tessendo una rete di contatti non indifferente, una rete che non si ferma su territorio italiano ma che si espande ben oltre. Oltre a svolgere un gran ruolo nella vita di molti, è un programma appassionante, che tiene compagnia, e Federica Sciarelli risulta perfetta per quel ruolo. (Continua dopo le foto)









“Prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile.”, con questa affermazione Federica Sciarelli ci fa comprende come per lei la conduzione di Chi l’ha Visto non sia stata mai solo professione e basta. Una vera e propria passione di cui è difficile fare a meno, da cui prova a staccarsi da un po’ mai riuscendoci. Quest’anno sembrava quello decisivo, invece l’azienda l’ha convinta a restare, con il sollievo dei milioni di telespettatori a lei davvero legati.

Elisabetta Gregoraci, poco fa l’annuncio a sorpresa (con tanto di foto): “Felicità”