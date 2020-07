Le ultime voci danno Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma, secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe riuscito a convincere la showgirl a entrare nella Casa di Cinecittà. Una nuova avventura per la bellissima Elisabetta che in questa scelta, svelano fonti vicine alla modella, non avrebbe ricevuto l’appoggio dell’ex marito Flavio Briatore.

L’imprenditore infatti non vedrebbe di buon occhio la sua partecipazione al reality più famoso della tv. E a proposito di amore, di recente la Gregoraci ha messo le cose in chiaro riguardo la sua situazione sentimentale. A Gente ha confessato di essere single, ma in cerca d’amore anche se sta vivendo “un periodo di grande serenità” in cui è “più propensa ad accogliere le belle sensazioni che arriveranno”. (Continua dopo la foto)



















In attesa di scoprire se davvero Elisabetta Gregoraci varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà, i suoi fan possono comunque seguirla su Instagram. La conduttrice e showgirl calabrese non perde mai occasione di interagire e comunicare con tutti i suoi numerosi sostenitori. Ma non condividere solo scatti imperdibili e mozzafiato, con il suo fisico e le sue curve stratosferiche in vista. (Continua dopo la foto)















Elisabetta è infatti solita condividere con il suo adorato pubblico social anche tutto ciò che la riguarda. Dai suoi spostamenti alle tenere immagini con il figlio, Nathan Falco, ma anche le news che riguardano la sua vita professionale. E lo ha fatto anche pochissime ore fa tra le Storie, quando l’ex conduttrice di Made in Sud ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. (Continua dopo le foto)











La Gregoraci non ha potuto fare a meno di condividere con chi, in tutti questi anni l’ha supportata, una notizia fantastica e che infatti l’ha riempita di gioia. “Felicità”, commenta infatti lei la fotografia in cui è intenta a studiare il copione in vista della quarta edizione di ‘Battiti Live’. “Back to work” e “Si ricomincia”, ha aggiunto per la gioia di tutti quelli che non vedono l’ora di rivederla in tv.

“Temo che sia così…”. Massimo Giletti choc: lo ha rivelato, con coraggio, in diretta tv