Si parla ancora della bella e bravissima Elisa Isoardi. Tutto uscirà sull’ultimo numero del magazine Oggi in edicola. E di ciò che ha detto in questa intervista sono già uscite alcune anticipazioni. In questa occasione la popolare conduttrice non ha fatto mistero di aver temuto per il suo futuro televisivo nel momento in cui è venuta a conoscenza della chiusura de La prova del cuoco. Su questa faccenda l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha anche confessato di starci ancora male: “La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato…”.

Tuttavia Elisa non rimarrà comunque a bocca asciutta visto che dalla prossima stagione televisiva dovrebbe essere alla conduzione del programma Check Up. Una trasmissione questa dedicata al benessere e alla medicina. Elisa Isoardi, sempre nell'intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Oggi, ha poi dichiarato di aver tanto temuto che nella prossima stagione televisiva non avrebbe condotto alcuna trasmissione.



















È per questo che la Isoardi ha rivelato al settimanale diretto da Umberto Brindani di aver tempestato di messaggi Stefano Coletta per capire il suo destino: "La chiami pure strizza. Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l'ha fatta passare…Silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo…".















Dal canto suo Coletta è riuscito a trovare il programma adatto all'ex fidanzata di Matteo Salvini, la quale sarà anche una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Sul finire di questa lunga intervista rilasciata sull'ultimo numero del settimanale Oggi, la conduttrice Elisa Isoardi, la quale si è recentemente mostrata sui social con il suo cagnolino, si è poi sfogata amaramente, asserendo senza tanti giri di parole.











“Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta…” La conduttrice de La prova del cuoco, in questa circostanza, è anche tornata a parlare della sua passata storia d’amore con Matteo Salvini, facendo un’ammissione: “Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro…”

