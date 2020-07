Ormai ogni giorno, poco prima del termine de La vita in diretta Estate, possiamo essere certi che Andrea Delogu e Marcello Masi si collegheranno con le due “Occhi di gatto”, le inviate speciali di questa edizione, e che queste ci faranno immancabilmente divertire. Stiamo parlando di Debora Ergas e Sandra Milo, madre e figlia per la prima volta l’una di fianco all’altra anche sul lavoro. La Ergas, infatti, storica cronista de La vita in diretta, è stata molto felice di poter essere affiancata dall’attrice.

Quest'ultima, però, ci riserva sempre qualche sorpresa. Si tratta più spesso di gaffe che le sfuggono per la grande spontaneità che la contraddistingue, ma oggi Sandra Milo ha fatto allarmare lo studio per essersi avvicinata troppo a un'anziana signora che stava intervistando. Allora Andrea Delogu ha subito dovuto richiamarla: "Sandra, la distanza!".



















Ma perché Sandra Milo, nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, si è talmente distratta da dimenticare di rispettare la distanza di sicurezza ancora imposta dalle norme anti-Covid? E' presto detto: l'attrice era entusiasta di poter presentare a Marcello Masi e ad Andrea Delogu, nonché ai milioni di italiani sintonizzati su Rai1, Reginella, una simpaticissima ottantasettenne di Gaeta, località balneare dal glorioso passato dalla quale, insieme a Debora Ergas, ha stabilito il collegamento di oggi.















Sandra Milo della tenera Reginella ha raccontato:"Una vita di amore per i figli e sacrificio nei campi". Anche in un'altra recente puntata de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu aveva dovuto riprendere Sandra Milo.











L’attrice, in collegamento con la figlia da Gaeta, prima ha dimenticato di rispettare la distanza e poi si è trovata in difficoltà, quando l’ottantasettenne Reginella l’ha invitata ad assaggiare un acino d’uva da un grappolo che però non era stato precedentemente sciacquato. Sandra Milo, sotto insistenza di Marcello Masi e Andrea Delogu lo ha fatto, ma continuando a ripetere: ”Non è lavata!”.

