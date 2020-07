“Alla fine è successo”. Temptation island, il devastante rumor su Lorenzo e Manila: “Fra 21 giorni…”

Ci siamo per la terza puntata di Temptation Island, dove, secondo le anticipazioni diffuse dal programma stesso, Lorenzo Amoruso si troverà in seria difficoltà dopo aver visto dei video della compagna Manila Nazzaro. C’è chi teme che la love story tra l’ex calciatore e l’ex Miss Italia possa avere avuto un epilogo amaro. Probabilmente non sarà così. A riferirlo è il sito Gossip News Italia che ha reso noto, dopo aver reperito delle fonti, che la coppia non sarebbe affatto scoppiata nella trasmissione guidata da Filippo Bisciglia.

Anzi, alla fine ci sarebbe stata una gran sorpresa. Laddove fosse confermato il lieto fine, non è da escludere che proprio sul gong sia pure giunta una proposta di matrimonio. Angelo Fasolo, direttore di Gossip News Italia, sarebbe entrato in possesso di alcune ghiotte informazioni sul percorso dei due vip (la quota 'celebrità' a Temptation Island 2020 è rappresentata anche da Antonella Elia e Pietro Delle Piane), sostenendo che sono rimasti nel villaggio sardo in cui si sviluppa il reality per 21 giorni. Vale a dire per tutta la durata dello show. Dunque nessun addio anticipato.



















E non è finita qui: Manila sarebbe stata molto corteggiata da un ex volto di Uomini e Donne che fece la corte a Sara Tozzi. Trattasi di Francesco Muzzi. Tuttavia l'ex Miss Italia non avrebbe ceduto alle advance. Per quel che riguarda il cammino di Amoruso, si sarebbe sempre "comportato correttamente", fa sempre sapere Fasolo.























Alla fine l'ex calciatore e la Nazzaro sarebbero giunti al falò di confronto, uscendo assieme con tanto di sorpresa. Proposta di matrimonio? Se un lieto fine c'è stato, non è giunto senza momenti no. Nella prossima puntata vedremo infatti un Amoruso sconfortato e non del tutto convinto dell'atteggiamento della compagna.



Pare però che tutto sia stato superato brillantemente e che la coppia abbia resistito alla prova del nove delle tentazioni, tornando dalla Sardegna più unita di prima. Non resta che attendere l’evolversi delle dinamiche del reality e scoprire se davvero tutto si è risolto per il meglio.

