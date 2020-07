“Stop”. Marco Liorni, adesso è ufficiale: la notizia comunicata dai vertici Rai

Lo scorso 27 giugno Marco Liorni ha salutato ‘Italia Sì’ almeno per questa stagione televisiva, visto l’arrivo della stagione estiva. Il primo sabato di luglio è stato trasmesso un documentario, ‘La tv ai tempi della pandemia’, per sostituire l’amatissimo programma del conduttore televisivo. Poi è stato mandato in onda un film e il 18 ci sarà uno speciale dedicato all’eroe italiano Paolo Borsellino. Dal 25 luglio ecco però arrivare una grande novità che accompagnerà il pubblico.

Per sei sabati consecutivi milioni di italiani avranno la possibilità di gustarsi un nuovo format. Prima di rivedere Liorni protagonista a settembre, sarà fatto vedere uno spin-off di ‘Linea Verde’. Il titolo scelto è: ‘L’Italia che non sai’. A riportare queste informazioni è il ben informato ‘TvBlog’. Inoltre, il sito ‘Blogo’ ha anche fornito ulteriori particolari su questo programma che potrà essere seguito per tutta l’estate. Andiamo a vedere quali sono i dettagli sviscerati. (Continua dopo la foto)



















La trasmissione ‘L’Italia che non sai’ avrà ben tre presentatori: Michele Dalai, Federica De Denaro e Mia Canestrini. Saranno dunque fatte conoscere a tutti coloro che ne sono ancora all’oscuro le meraviglie della nostra Penisola. Saranno toccate molte aree dell’Italia e saranno fatti interessanti racconti. Contrariamente a ‘Italia Sì’, questo programma prenderà il via alle 17.15, dunque mezz’ora dopo l’orario rispettato da Liorni. Non resta che attenderlo per fornire giudizi. (Continua dopo la foto)















A proposito di ‘Italia Sì’, qualche giorno fa Rita Dalla Chiesa ha confermato che il programma andrà regolarmente in onda, ma ha anche fatto alcune dichiarazioni un po’ spiazzanti e inaspettate. Ecco quanto affermato da lei: “Il mio futuro è un punto interrogativo, non so se Marco Liorni vorrà confermare la squadra. Io onestamente lo spero perché mi piace molto lavorare con lui. Marco è una persona perbene, tranquillo ed educato”. Complimenti a Liorni, ma dubbi sul suo futuro. (Continua dopo la foto)









Se queste parole saranno state fondamentali per convincerlo a riconfermare la Dalla Chiesa lo scopriremo nelle prossime settimane, quando annuncerà il team. In attesa di sapere quale sarà la prossima squadra, Marco può pensare solamente a rilassarsi e a godersi meritatissime vacanze dopo mesi di durissimo lavoro, soprattutto nel periodo più difficile dell’emergenza sanitaria.

Harry, le voci sono sempre più insistenti: lui pronto a fare il passo decisivo. E il futuro con Meghan è un rebus