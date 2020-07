Sempre fuori dagli schemi, Pierluigi Diaco non perde occasione di fare parlare di sé. Il conduttore, al timone di ‘io e te’ non si è smentito neppure nel corso della puntata di oggi 15 luglio. Pierluigi Diaco, che nei giorni scorsi aveva fatto discutere per la sua accesa lite con Mario Adinolfi prima e poi con quella, più morbida e ironica, con Corinne CLery.

Pierluigi Diaco, nel dettaglio, ha avuto qualcosa da ridire e non si è trattenuto dal farlo, come altre volte, durante la diretta. Difficile capire, dall'esterno, se ci sia davvero qualcuno del suo staff a remargli contro, a mettergli i bastoni tra le ruote, o se Pierluigi Diaco sia soltanto un po' permaloso e irascibile. Questa volta, durante l'intervista ad Anna Pettinelli, lo abbiamo visto a un certo punto bloccarsi per riprendere, con aria e tono piccati, il suo staff: "Posso invitarvi al silenzio?".



















Pare, quindi, che ci fossero addirittura delle voci troppo alte a disturbare la messa in onda di Io e Te. Non è finita qui. Durante la puntata di oggi di Io e Te, Pierluigi Diaco non soltanto ha dovuto richiamare al silenzio il suo staff, ma, nel corso dell'intervista ad Anna Pettinelli, nel consueto momento musicale nel quale il conduttore accompagna l'ospite alla chitarra, è addirittura arrivato ad accusare un ignoto sabotatore.















"La chitarra è stata scordata, non so da chi. Visto che mi è stata consegnata accordata 5 minuti fa", ha puntualizzato con la solita pungente ironia Pierluigi Diaco. E' il conduttore stesso, dunque, che con le sue esternazioni farebbe pensare a un ambiente circostante non proprio favorevole. Sarà interessante cercare di capire, al termine di questa stagione di Io e Te, da che parte stiano le colpe.











Una cosa è certa: qualcosa, negli studi di Via Teulada 66 da cui va in onda il programma, non va. Lo ha sottolineato anche oggi Pierluigi Diaco quando, accorgendosi che la chitarra era scordata, ha detto all’ospite: “Non si può fare questo numero, mio malgrado”.

