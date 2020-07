Estate senza pace per Gemma Galgani. La dama non riesce ancora a trovare l’amore. E vengono in mente le parole di Giorgio Manetti convinto che Gemma Galgani sia destinata a un’esistenza errante, mai contenta e mai soddisfatta della persona accanto. Stavolta però sembra diverso e sono tanti quelli che oggi danno ragione a Tina Cipollari che non ha mai creduto davvero nella coppia.

Un messaggio scritto da Nicola Vivarelli su Instagram ha lasciato di stucco tutti i suoi follower. Ha voluto ringraziare la sua famiglia e gli amici di sempre per quest'estate inaspettatamente bella: credeva che, dopo la quarantena, non avrebbe vissuto certi momenti e invece, dietro a ogni angolo, c'è sempre una sorpresa ad attenderlo. Chissà se fra queste sorprese ci sono anche quelle di Gemma Galgani che, una volta concluso UeD, non ha fatto molto riferimento alla sua frequentazione col ragazzo, chiudendosi in un religioso silenzio.



















Con l'ultimo post di Istagram, si capisce che deve ringraziare solo la sua famiglia e gli amici per quello che gli sta accadendo negli ultimi giorni: "Nella vita basta poco per essere sereni. Basta avere le giuste amicizie, la tua famiglia, un posto dove andare al mare e tutto prende magia". Qualcuno gli ha fatto notare che non ha fatto nessun cenno a Gemma Galgani, ma lui ha preferito far finta di nulla, rispondendo invece a tono a chi gli dà del "vecchio" e del "falso".















E ancora del 'bugiardo'. Critiche a cui Nicola Vivarelli ha più volte ribadito di aver partecipato al trono Over di Uomini e Donne perché realmente interessato a Gemma Galgani. Perché non credergli? Fa strano, comunque, l'assenza di Gemma nella bellissima dedica di Nicola. Forse è fra le righe e nessuno riesce a vederla?











Ricordiamo, scrive gossipetv.it, che il ragazzo manda sempre dei segnali enigmatici: come quello del piatto di vongole… È certo che, anche se dovessero decidere di lasciarsi, nessuno lo saprebbe prima dell’inizio della nuova stagione, della quale si sanno nuove informazioni. Gemma e Nicola continuano a vivere con spensieratezza la loro favola e si stanno bellamente divertendo alle spalle di chi li critica?

