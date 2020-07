“Presto mamma!”. Dopo essere diventato Jessica Alves, l’ex Ken umano lo annuncia

Tutti, più o meno, abbiamo sentito parlare di Rodrigo Alves, noto anche come ‘Ken Umano’, l’uomo si era sottoposto a migliaia di interventi su tutto il corpo, per arrivare ad assomigliare al noto partner di Barbie. Oramai però Rodrigo non si sente più Rodrigo e spieghiamo subito perché. Da qualche mese a questa parte l’ormai ex ‘Ken Umano’ ha fatto il proprio coming out dichiarando di sentirsi donna. Rodrigo non è più Rodrigo Alves, bensì Jessica Alves. Ebbene, Jessica si è sottoposta a qualche intervento chirurgico che le ha permesso di acquisire una forma femminile.

Niente più Ken Umano, adesso Barbie. Per Jessica è stato un passo davvero importante, e nel salotto di Barbara Durso ha mostrato il suo nuovo corpo e la sua acquistata femminilità. Oltre a qualche intervento mirato sul corpo, Jessica Alves si è sottoposta anche ad un intervento di femminilizzazione facciale. Oltre a rendere noti i suoi nuovi tratti somatici e il suo nuovo nome, Jessica ha anche svelato un altro suo sogno nel cassetto, quello di diventare mamma. In un’intervista al The Morning, la nuova Barbie ha dichiarato: “Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello”. (Continua dopo la foto)

































Jessica Alves sogna un figlio e ha dichiarato: “non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Negli ultimi 36 anni ho vissuto una grande vita in cui tutto doveva essere perfetto e splendido, ma poi mi sono reso conto che stavo invecchiando e che era tutto falso, che dovevo uscire allo scoperto e così ho lasciato cadere la maschera”. Così Jessica Alves ha portato alla luce aspetti molto forti della sua vita personale che non aveva ancora mai rivelato in pubblico. “Ero molto infelice, dovevo andare verso la transizione o morire, non c’era una terza via. Devo ancora effettuare due o tre interventi per completarla, dopo giuro che smetterò con le operazioni chirurgiche”. (Continua dopo la foto)









La Alves deve ancora sottoporsi agli interventi di riassegnazione di sesso, che le permetteranno di evolversi in toto. Ma il suo grande augurio per il futuro è il più naturale che sia: “Adesso sono cambiate molte cose. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre e avere un figlio. Mi immagino mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”. Niente di impossibile, anzi, auguriamo a Jessica Alves di realizzarsi in tutto ciò che desidera.

