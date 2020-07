Temptation Island è cominciato da solo una settimana ma nei villaggi i drammi sono già arrivati. Antonio e Annamaria sono una delle coppie che partecipano al reality show condotto da Filippo Bisciglia e che va in onda da il giovedì su Canale 5 in primissima serata. Lui, 33 anni sicuro di sé con qualche piccolo scheletro nell’armadio, lei invece ha 43 anni.

I due riusciranno a resistere alle tentazioni presenti sull’isola e ad uscire dal programma più forti di prima o i loro sentimenti verranno messi in discussione dai tentatori e dalle tentatrici presenti sull’isola? Lei, nella scorsa puntata, presa dall’esasperazione, ha tentato di abbandonare la trasmissione, anche se è stata fermata dalle sue compagne. Lui sta facendo di tutto per farsi lasciare, ma la cosa che ha colpito di più i telespettatori sono state tutte le indiscrezioni che sono arrivate dall’esterno, da parte di tutte le donne che l’hanno frequentato e che lo reputano un vero bugiardo. (Continua a leggere dopo la foto)



















Intervistata da DonnaPop, l’ex moglie di Antonio ha deciso di raccontare la sua verità sul suo ex, dal quale ha avuto la figlia Karol. Lei è Antonio sono stati sposati dal 2015 a novembre 2017 e hanno una bambina. Nel 2017 la donna ha scoperto che lui fingeva di andare a lavorare per potersi vedere con altre donne e lo ha sbattuto fuori di casa. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ma lui è stato la persona più bugiarda che io abbia mai conosciuto“, ha raccontato Miriam. “A maggio 2019 io inizio ad insistere per andare dall’avvocato a separarci, io insisto e lui dice di no. E postava fotografie in cui mostrava dei particolari di una donna, senza mai mostrarla in viso, faceva foto di mani, di piedi e una volta scrisse: ‘Questa volta senza sbagliare’. Quindi, per me era finita da un pezzo e chiedevo la separazione, lui continuava a postare queste cose e foto di parti di Annamaria, ma continuava a chiamare anche il mio attuale compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me. Fino a quando non mettono, sempre a maggio, una foto dove finalmente si mostrano insieme“. (Continua a leggere dopo la foto)









“Lui mi ha sempre telefonato e ha sempre dichiarato che voleva tornare insieme a me cioè prima e dopo le puntate di Temptation – ha aggiunto ancora Miriam che, infine, su Annamaria dice – Io so che lei è una vittima, come lo sono stata io, ma lei sapeva la situazione, come era lui, quindi non è e non era all’oscuro”.

