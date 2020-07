“Stai attenta!”. Sandra Milo, la gaffe in diretta è servito: Andrea Delogu stavolta non si trattiene

Se su ‘Io e te’ non passa giorno in cui Pierluigi Diaco non dia il meglio di sé, a ‘La vita in diretta estate’ la platea è tutta per Sandra Milo. L’attrice, nonostante l’età, è una bomba di vitalità ma stavolta ha forse esagerato. Tanto che Andrea Delogu, la bellissima e sempre più promossa conduttrice, ha dovuto frenarne la verve.

Negli ultimi momenti della puntata di oggi, martedì 14 luglio, de La vita in diretta Estate, ha passato la parola a Sandra Milo e Debora Ergas. Le due inviate speciali, madre e figlia, hanno fatto la loro apparizione sugli schermi di Rai1 dal Parco Nazionale del Circeo, più precisamente dal centro di un grande campo di cocomeri. Debora Ergas, dopo aver raccontato ai telespettatori alcuni passaggi del lavoro del coltivatore, è stata interrotta da Sandra Milo: "Ti voglio raccontare una cosa bellissima: come nasce il cocomero".



















Poco più avanti nella storia, però, Andrea Delogu ha spalancato gli occhi e ha ripreso l'attrice: "Sandra, stai attenta!" La conduttrice ha avuto il timore che, come già successo in qualcuna delle puntate precedenti, l'aneddoto di Sandra Milo potesse prendere dei piccanti risvolti involontari. Andiamo a vedere perché.















Andrea Delogu forse, nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, si è allarmata senza alcun motivo. C'è però da comprenderla: di recente Sandra Milo aveva involontariamente avuto delle uscite come "Con il pesce in mano" e "Ve lo mettete nel reggiseno". Così, quando l'attrice ha cominciato a spiegare la riproduzione della pianta del cocomero, la conduttrice si è subito spaventata. Ecco le parole di Sandra Milo.











“Allora, la pianta fa due fiori: un fiore femmina e un fiore maschio. Il maschio insemina la femmina ed è solo la femmina che fa il frutto”. Quello che più premeva ad Andrea Delogu, quando ha ripreso Sandra Milo nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, era preservare l’attrice da eventuali gaffe che, nella sua spontaneità, le possono sfuggire. Le intenzioni candide dell’attrice sono venute fuori chiaramente quando, al termine del racconto, ha chiesto allo studio sinceramente meravigliata: “E’ bellissima questa storia, vero?”

