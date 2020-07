Non sono stati giorni facili per Raimondo Todaro ma alla fine il ballerino ha ritrovato la serenità. Dopo fiume di chiacchiere è uscito allo scoperto con la bellissima Paola Leonetti. Mentre Francesca Tocca ha di recente ufficializzato il suo legame con il ballerino di origini rumene Valentin Dumitru. Una settimana fa Raimondo Todaro era uscito allo scoperto con alcune foto su Chi, tra baci e abbracci che parlavano chiaro.

Oggi il ballerino di Ballando con le Stelle ha deciso di rilasciare le prime dichiarazioni a Di Più Tv, nel numero in edicola da martedì 14 luglio 2020. "Mi chiede se sono nuovamente innamorato? Guardi, ora faccio la mia vita, le cose di cuore le tengo per me. Mi chiede se ho sofferto e mi sto riprendendo? Non mi va di parlare, il passato è passato", ha dichiarato Raimondo Todaro alla rivista edita da Cairo Editore. "Certo che ho visto le mie foto, erano ovunque… Ma non mi chieda del mio privato", ha aggiunto il coreografo de Il Cantante Mascherato.



















Raimondo ha così confermato implicitamente la nuova liaison con Paola Leonetti mentre ha chiuso definitivamente il capitolo Francesca Tocca. Qualche mese fa Todaro ha spiegato che con l'ex moglie non c'era più il sentimento di una volta e così il matrimonio è giunto al capolinea dopo soli sei anni.















Al momento non è chiaro se quella con Paola sarà una relazione importante ma di sicuro ora Raimondo ha voglia di godersi questo amore in maniera semplice e pulita, senza pensare troppo al futuro.Paola Leonetti ha 25 anni, è nata a Triggiano, in provincia di Bari. Si è diplomata al liceo linguistico ed è conosciuta come modella e influencer su Internet. Solo su Instagram è seguita da più di 13 milioni di follower.











Un numero discreto, destinato a crescere grazie al clamore mediatico dovuto alla liaison con Raimondo Todaro. Stando alle indiscrezioni raccolte da Di Più Tv, Paola e Raimondo si sono conosciuti in Puglia grazie ad amici in comune e ben presto sono diventati inseparabili. Nonostante il seguito sui social network la Leonetti non ha ancora proferito parola sull’ultima svolta riguardante la sua vita privata.

