‘In amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte. Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”. Così Belen Rodriguez si era confessa al settimanale ‘Chi’ nella prima intervista concessa dopo la rottura con Stefano De Martino.

”Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba -dice- sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio”.

”Pensa a quanti fidanzati avrò adesso! Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare perché sono in un luogo con quella certa persona -prosegue la showgirl- Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare”. Continua dopo la foto



















Poi Belen Rodriguez aveva concluso: “Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte -conclude- però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre”. Un’estate iniziata col botto quella di Belen Rodriguez che, reduce dalla rottura con Stefano De Martino, si è tuffata con doppio carpiato tra le braccia di un nuovo amore, non sappiamo ancora se passeggero, ma per il momento permane. Continua dopo la foto















Il suo nome ormai riecheggia nell’eternità ed è conosciuto da tutti: Gianmaria Antinolfi. Bello e muscoloso, ha catturato l’interesse di una delle showgirl più belle d’Italia. Gossip dopo gossip, nelle ultime settimane Belen e Gianmaria si sono fatti spazio su tutti i magazine chiacchieroni. L’avvistamento in barca prima, il bacio rovente poi. Insomma, il manager napoletano ha dato prova di saperci fare, almeno con Belen. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT



E Belen Rodriguez con i suoi fan. Poche ore fa ha regalato ai suoi milioni di follower un clamoroso balletto super seducente. Avanti allo specchio, sembrerebbe di un ascensore, ha regalato delle movenze di bacino davvero scatenate: i fan sono rimasti incantati.

