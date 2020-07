“Sono molto preoccupato”. Massimo Giletti nel centro del mirino: insulti e minacce

Grande preoccupazione per il conduttore televisivo Massimo Giletti. Tutta colpa di alcune minacce ricevute nello scorso mese di maggio, ma la cui notizia è uscita fuori soltanto oggi. Infatti, in seguito alla messa in onda di una puntata della sua trasmissione ‘Non è l’Arena’, un boss della malavita lo ha minacciato. Precisamente i fatti sono accaduti l’11 maggio e in quell’appuntamento nel piccolo schermo ci si era soffermati sulle scarcerazioni dei mafiosi a causa dell’emergenza sanitaria.

Alcune frasi dette dal popolare presentatore non sono state assolutamente gradite da quest’uomo. Il mafioso ha infatti parlato con un’altra persona, dicendo: “Sta scassando la mi…ia”. Tenuto conto della gravità della vicenda, il reparto mobile della polizia penitenziaria ha segnalato l’episodio increscioso, redigendo una relazione. Il timore è che si fosse potuto giungere ad azioni violente, che non si fossero limitate alle parole. E ora il diretto interessato ha voluto dire la sua. (Continua dopo la foto)



















Contattato dall’agenzia giornalistica Adnkronos, Giletti ha ammesso di non aver saputo nulla di tutto ciò fino ad ora. Ha detto che una situazione del genere non dovrebbe essere tollerata in una nazione come l’Italia. Avrebbe infatti voluto essere avvisato di queste gravi minacce: “Come minimo mi aspettavo che chi tiene le carte di queste intercettazioni, mi avvisasse. Apprendere da un giornale una cosa di questo tipo, mi lascia molto preoccupato. Mi preoccupa questo silenzio”. (Continua dopo la foto)















Ora, il conduttore tv vuole assolutamente ottenere maggiori informazioni su quanto successo. Lui è apparso decisamente molto perplesso di tutto questo immotivato silenzio intorno alla storia e si sarebbe aspettato almeno di ricevere una telefonata. Ha fatto riferimento al dovere istituzionale. Nel frattempo ha voluto rivolgersi anche al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che a suo modo di dire dovrebbe aver saputo della vicenda, visto che se n’è occupato il Gom. (Continua dopo la foto)









Sono state smentite nei giorni scorsi le voci che lo davano vicino all’addio a La7. Urbano Cairo ha sottolineato la presenza di Massimo Giletti per la prossima stagione. Un bel colpo per La7. Già perché, dopo il successo dell’ultima edizione di Non è l’Arena, Massimo Giletti pare sia stato corteggiato da Rai e quindi non era scontato che restasse lì. In attesa di chiarire questa situazione, può almeno essere sereno per il futuro professionale.

