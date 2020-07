Lorella Cuccarini ha perso il timone de La vita in Diretta ma trova il sostegno pesantissimo di un maestro delle tv. E dire che gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti. Alla fine della stagione televisiva, giunto il momento di lasciare il programma Lorella Cuccarini ha rivolto accuse inaspettate al co-conduttore Alberto Matano e, tra le tante posizioni assunte da staff e colleghi, non è ancora stato possibile fare chiarezza sulla vicenda.

Adesso però, ritornata libera dal punto di vista professionale, pare che a Lorella Cuccarini non manchino nuove proposte. In questi giorni, nel gioco al rialzo delle associazioni, circolano voci secondo le quali sarebbe vicina allo Zecchino d'oro e, ben più clamoroso, a un nuovo varietà con Pippo Baudo. Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, interrogato da una spettatrice ha così risposto.



















"Rivedere insieme Pippo Baudo e Lorella Cuccarini sarebbe un ritorno al passato davvero… fantastico".Così Costanzo ha scherzato sul titolo del celebre programma che li vide protagonisti negli anni '80.Lorella Cuccarini, nonostante il saluto sotto venti di burrasca a La vita in diretta, ha svolto un ottimo lavoro, coniugando, insieme al collega che ha poi accusato, informazione e intrattenimento in un momento molto delicato per il Paese.















Per lei, dunque, fioccano gli accostamenti a nuovi personaggi e trasmissioni. Intanto, attraverso il proprio profilo Instagram, la showgirl fa un tuffo nel passato e annuncia ai propri fan: "Oggi, 19 anni fa, andava in onda la prima puntata de La notte Vola. Da giovedì, su Mediaset Extra andranno in onda tutte le puntate".













Ci sono voci che la vorrebbero impegnata prossimamente addirittura in quattro prime serate. Intanto però Lorella Cuccarini si gode un po’ di meritato riposo e, sui social, si mostra in compagnia di sua figlia Chiara. I fan si complimentano: “Siete bellissime”.

