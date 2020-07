Momento difficile per Sammy Hassan ma per una volta Giovanna Abate non c’entra. A preoccupare l’ex corteggiatore il figlio che ha preso i pidocchi e, se non bastasse, iclassici leoni da tastiera, i quali lo avrebbero ancora accusato di star facendo business dopo aver partecipato al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Per tale ragione quest’ultimo, direttamente nelle sue storie su instagram, è andato su tutte le furie, ironizzando.

“Ma tanto che ci frega…Hai fatto business…Hai fatto i soldi…Scusate ma non ce la faccio più a sentire certe stupidaggini sul mio conto…”Il piccolo problema avuto da figlio ha fatto davvero andare in paranoia Sammy Hassan. Difatti quest’ultimo ha rivelato che ha addirittura fatto ben quattro lavatrici per paura di nuove infestazioni di pidocchi in giro. Continua dopo la foto



















“La cosa più grave è che io sono andato nel panico…Sono esaurito…Da stamattina ho fatto la bellezza di quattro lavatrici…Ho disinfettato tutto…Sono andato davvero nel panico…Lenzuola, cuscini, asciugamani…Ho passato l’aspirapolvere pure dentro il frigorifero…Aiutatemi perchè sono in difficoltà…”. Continua dopo la foto















Successivamente l’ex corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne, sul quale è arrivata una segnalazione giorni fa, ha poi dichiarato di avere la casa completamente sottosopra, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i suoi numerosi follower per i consigli su questo problema: “La cosa che mi consola è che ci siete passati più o meno tutti e mi state dando molti consigli, ma io non ce la faccio…”. Continua dopo la foto











Sempre su instagram Sammy Hassan, dopo tutte queste disavventure nel giro di poche ore (prima la febbre del figlio e poi i pidocchi), non ha certo fatto mistero di essere un po’ giù di corda: “Veramente una dopo l’altra…Mai una gioia…Febbre più quell’altra parola che se la dico mi viene già da grattare…Io non so più che fare…Ho lavato tutto…” L’ex corteggiatore di Giovanna Abate di Uomini e Donne ha poi concluso questo suo lungo sfogo, asserendo: “Più arriva l’Estate e più divento bianco…” Avrà maggiore fortuna nei prossimi giorni?

