Da tempo non lo vedevamo ma ora Luigi Mastroianni è tornato a far parlare di sé. Il passato a Uomini e Donne lo ha fatto conoscere al grande pubblico che ne ha sempre apprezzato le qualità fisiche e non. Talenti che a quanto pare non sono passati inosservati. Stando a quanto riportato dalla testata online ‘Veryinutilepeople’, l’ex tronista e corteggiatore del Trono Classico sarebbe stato avvistato con una misteriosa ragazza in Sicilia, nella splendida cornice di Marzamemi.

Luigi Mastroianni è ricordato dai più anche per le sue precedenti relazioni con due personaggi molto amati dal pubblico televisivo. L’ex tronista, infatti, è stato prima fidanzato con Sara Affi Fella (fu il trono dello scandalo, lei mentì alla redazione), successivamente con Irene Capuano. Dalla fine della sua ultima love story, Luigi non è mai uscito allo scoperto. Continua dopo la foto



















Sembra però che le cose siano cambiate. Sulla scorta di quanto si apprende dalla segnalazione pervenuta alla testata online, la ragazza che accompagnava l’ex corteggiatore era di spalle, quindi non riconoscibile. Nello scatto si vedono i due passeggiare a braccetto per la città. La fonte riporta che tra Mastroianni e la sua accompagnatrice ci sono stati degli atteggiamenti molto complici. Continua dopo la foto















Inoltre, è stato precisato che la ragazza in questione era molto avvenente e che non era Mara Fasone. altra donna che fu chiacchierata in relazione a Luigi. Neanche qualche mese fa il gossip nazionale rumoreggiava circa una frequentazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Mara Fasone. Lo scorso marzo, infatti, i due furono avvistati nel capoluogo siciliano a cena con amici nel ristorante Bacco e Tabacco. Continua dopo la foto











Davanti ai presenti i due sembravano avere raggiunto un buon feeling e ottima intesa. La stessa Fasone ammise che tra i due c’era una frequentazione in corso. Al contempo, però, Mara precisò che in quel momento era prematuro parlare di lei e Luigi in termini di coppia. I fan di Uomini e Donne ricordano Luigi anche per la sua storia d’amore con Irene Capuano. In tanti rimembrano che quest’ultima fu la preferenza del tronista durante lo speciale di Uomini e Donne – La scelta. I due apparvero si da subito molto affiatati, tanto che in molti non avevano alcun dubbio sul futuro della coppia. Ma purtroppo l’idillio è durato molto poco e la coppia si separò in breve tempo.

Ti potrebbe interessare: Katia Ricciarelli, l’attrice non tramonta mai: arriva una proposta di matrimonio. La confessione da Pieluigi Diaco