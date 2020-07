Da parte loro ancora silenzio ma la voce sempre confermata. Roberta Morise, 34 anni, e Ignazio Boschetto, 25, fanno coppia. A darne conferma è Giornalettismo che non ha dubbi sul fatto che la frequentazione abbia preso quota negli ultimi giorni. A lanciare per primo lo scoop sul cantante de Il Volo e sull’ex conduttrice de I Fatti Vostri è stato Dagospia che ha parlato di avvistamenti in terra calabrese, luogo di origine di lei.

Pare quindi che i due abbiano deciso di darsi una possibilità e tentare una nuova avventura sentimentale. Secondo Giornalettismo "è ufficiale" l'affaire amoroso. Si parla di incontri in gran segreto e cene divise tra i colli bolognesi dove vive lui, che ha origini bolognesi, e Roma, dove lei è di base. Ma c'è di più: sembra che i due passeranno le vacanze estive assieme.



















Per il momento, spifferi a parte del gossip, non c'è alcuna presa di posizione ufficiale proveniente dai diretti interessati che non hanno né smentito né confermato lo scoop. Insomma, meglio mantenere un profilo basso visti i tempi che corrono, vedi il rumorosissimo triangolo Stefano De Martino, Belen, Alessia Marcuzzi.















Certo qui la situazione è ben diversa e non c'è alcuna presunta storia di tradimenti e corna. Fatto sta che il cantante e la conduttrice pare proprio che vogliano viversi, almeno in questi primi tempi, all'ombra della cronaca rosa, evitando di essere sbattuti in copertina. Chissà, forse ci sarà tempo anche per quello più avanti, a patto che la relazione prosegua positivamente.











Se sul versante sentimentale Roberta può sorridere, non si può dire lo stesso di quello lavorativo. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della sua non riconferma a I Fatti Vostri. Il suo posto dovrebbe essere preso da Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Sulla vicenda si sono sprecate le indiscrezioni, alcune delle quali avrebbero voluto lo zampino di Magalli dietro alla scelta di lasciare a casa la Morise. Il conduttore ha smentito tale dinamica, sottolineando che con la calabrese ha un ottimo rapporto e che ha provato dispiacere per la scelta operata dalla Rai.

