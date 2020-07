Cristiano Malgioglio è in vacanza in Salento e si diverte a dare da mangiare ad alcune oche vicino ad uno stagno. Improvvisamente però gli animali lo aggrediscono beccandogli la gamba e facendolo cadere disastrosamente nel laghetto. Con molta autoironia è lo stesso Malgioglio che pubblica su Instagram il video dell’aggressione mentre i suoi amici ridono vedendo la scena: “Io alle prese con delle oche …mai viste così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat”, scrive Cristiano. Poi prosegue il racconto.

"In poche parole sono stato aggredito e beccato. Non solo… ma sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e la mia povera gamba beccata in vari punti. Urla disperate, mentre i miei due amici ridevano come pazzi. Deficienti totali. Le oche non mi vedranno mai più. Forse da lontano. Cose che capitano. Si dice che loro lasciano entrare solo gli uomini. Forse io avevo qualcosa di femminile? Boh! Non lo so. So soltanto che ho il braccio, le gambe e la natica doloranti".



















Cristiano Malgioglio è nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca. nizia a scrivere testi di canzoni sin da piccolo. Il suo primo successo, come paroliere, è legato al nome di Donatella Moretti con Amo.Due anni dopo arriva il trionfo, ovviamente nello stesso ruolo, al Festival di Sanremo con Ciao Cara come stai? cantata da Iva Zanicchi. Dopo essere stato in Brasile per collaborare con Roberto Carlos, nel 1975 Cristiano Malgioglio è l'autore delle parole della hit "L'importante è finire", di Mina.















Nella seconda metà degli anni '80 si cimenta come tante e tra le sue varie canzoni si ricorda Sbucciami che diventerà un grande successo. Nel corso della sua carriera ha scritto per tantissimi grandi cantanti tra i quali Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Dora Moroni, Rosanna Fratello, Patty Pravo, Dori Ghezzi, Milva, Amanda Lear, Monica Naranjo, Flavia Fortunato, Rita Pavone, Mina, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Stefania Rotolo, Sylvie Vartan, Marcella Bella e Lucia Cassini.











Negli anni 2000 si cimenta anche con la televisione. Viene chiamata nel 2008 da Simona Ventura per partecipare ad X Factor come giudice. Nel 2015 viene chiamato come opinionista fisso per la quattordicesima edizione del “Grande Fratello” Grandissimo successo ha riscosso la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata l’occasione per scoprire un Cristiano Malgioglio non solo come artista ma come uomo, con le sue fragilità e con il suo carattere gioviale e cortese.

