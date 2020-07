Non c’è puntata in cui Pierluigi Diaco non sia al centro delle polemiche. Ospiti di questa puntata di ‘Io e te’ sono state Serena Grandi e Corinne Clery e Pierluigi Diaco ne ha avute anche per loro. L’ultimo a entrare nel mirino del conduttore la scora settimana era stato Mario Adinolfi, fondatore del movimento popolo della famiglia con il quale gli screzi non erano mancati.

A Adinolfi che chiedeva la possibilità di presentare il suo libro a ‘Io e te’, Pierluigi Diaco aveva risposto dando dell’ipocrita. Parole che erano rimbalzata e fatto rumore. Come rumore hanno fatto oggi pomeriggio, 13 luglio, le due attrici, dalle carriere e dalle esperienza molto simili, hanno avuto in comune anche l’amore per un uomo, l’arredatore Giuseppe Ercole, scomparso nel 2019, prima marito della Grandi, dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo, e successivamente di Corinne. Pierluigi Diaco, sfruttando l’occasione di poterle intervistare entrambe e contemporaneamente, le ha stuzzicate soprattutto sul tema della loro partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Continua dopo la foto



















Il conduttore di Io e Te, che ha più volte chiesto loro quanto ci sia di vero nel loro riavvicinamento successivo e in parte dovuto al reality, ha però perso la pazienza quando Corinne Clery ha parlato del supporto psicologico all’interno del programma, fornito da specialisti che parlavano al di là delle mura. Pierluigi Diaco, in nome di una scienza seria e delicata come la psicologia, non ha creduto ai benefici di una terapia fatta in questo modo, senza neanche il contatto visivo e sottostante alle logiche di uno show. Continua dopo la foto















Così, quando la Clery gli ha chiesto: “Allora vuoi dire che io dico delle bugie?”, lui ha prontamente risposto: “Io penso di sì”. Nonostante l’insistenza di Pierluigi Diaco nella puntata di oggi di Io e Te, non sono chiarissime le ragioni e le modalità del riavvicinamento tra Serena Grandi e Corinne Clery. Le due donne, per anni unite e separate dall’amore per Giuseppe Ercole, condividono anche un sentimento profondissimo per Edoardo, figlio naturale della Grandi e adottivo della Clery. Serena Grandi, in proposito, ha confessato a Pierluigi Diaco la sofferenza di scoprire la sua omosessualità. Continua dopo la foto











“Mi dicevano: “Tuo figlio è gay” e io non risucivo a capire questa cattiveria di dovermi dire una cosa che io non sapevo”. Pierluigi Diaco ha di recente comunicato di aver preso un’importante decisione. Il conduttore, che oggi a Io e Te ha avuto come ospiti Corinne Clery e Serena Grandi, le ha viste felici ed affiatate. Una delle due, infatti, la Grandi, a un certo punto, davanti a vecchie scene di loro film, ha esclamato: “Che donne che ha avuto Giuseppe Ercole!”.

Ti potrebbe interessare: “È successo nel mio studio”. Belen Rodriguez, anche Bruno Vespa a parlare di lei