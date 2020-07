Ilaria e Massimo hanno partecipato alla sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia stava insieme due anni e conviveva a Roma, ma nel villaggio delle tentazioni hanno capito di non avere più tanto in comune e si sono interessati ad altre persone. In particolare, Massimo ha portato avanti una conoscenza un po’ più intima prima con Federica e poi con Elena. Ilaria, invece, si è lasciata andare con il tentatore Javier.

Al falò di confronto Massimo aveva ammesso di essere tornato prima dal weekend da sogno con Elena perché si è reso conto che gli mancava Ilaria e che voleva ricominciare con lei. Ma Ilaria si era mostrata restia e poco fiduciosa del comportamento del fidanzato e lo aveva piantato di sasso. (Continua a leggere dopo la foto)



















Ma poche settimane dopo la fine del reality show era uscita la notizia bomba che aveva lasciato tutti senza parole. L’ex di Ilaria era stato immortalato accanto alla tentatrice Sonia Onelli. “All’interno del programma non c’è stato nulla con Sonia, se non un forte rapporto perché spesso parlavamo anche se non si è visto. A oggi posso confessarti una cosa. Forse, visto come è andata, già all’interno del programma qualcosa verso di lei ci stava. Ripensandoci sì, perché è allucinante come poi è scoppiato“, aveva detto Massimo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma da qualche settimana girano “evidenti segnali” di un loro allontanamento. E la conferma è arrivata proprio dall’ex tentatrice Sonia in risposta a un follower che l’accusava: “Improvvisamente sei uscita dalla vita di un uomo che dicevi di amare. il tuo ego ha prevalso sui sentimenti lo ha fatto in modo silenzioso ma violento con tanto rumore che ci ha lasciati tutti di stucco”, aveva scritto il follower. (Continua a leggere dopo la foto)









In risposta, Sonia ha scritto un eloquente: “Ho i miei buoni motivi”. “La nostra quarantena è stata piena di amore, solo qualche piccola lite. Ma come tutte le coppie italiane. Si sa, capita a tutti. Adesso stiamo vivendo una storia bellissima. Che va a gonfie vele”, aveva raccontato a Libero Massimo Colantoni parlando della sua quarantena con Sonia a maggio.

Chiara Ferragni, outfit pazzeschi nel video di Baby K. Ecco quanto ha ‘speso’ tra abiti, gioielli e scarpe