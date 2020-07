“È fatta!”. Lorella Cuccarini si prende una bella rivincita dopo il caso Matano. La decisione Rai

Dopo aver concluso la stagione televisiva con dure polemiche con il collega de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, Lorella Cuccarini può riposarsi e godersi questo periodo di vacanza. Ma non manca poi così molto alla ripartenza e quindi stanno già circolando da diverso tempo numerosi voci su ciò che potrebbe fare prossimamente. Nuove notizie sulla conduttrice Rai sono state fornite da ‘TvBlog’, che ha annunciato una nuova importante esperienza nel piccolo schermo per lei.

Si era vociferato di un varietà da fare con lo storico presentatore Pippo Baudo, ora è uscito fuori un rumor che proietta la donna già nella primavera 2021. Si tratterebbe di uno show costruito ad hoc per Lorella, che sarebbe grande protagonista in prima serata. Saremmo di fronte ad un varietà molto attuale, moderno, che piacerebbe sicuramente molto agli italiani. Si aspettano dichiarazioni ufficiali da parte sua e dei vertici della televisione pubblica italiana, che al momento tardano ad arrivare. (Continua dopo la foto)



















Tra l’altro, negli ultimi giorni si è anche parlato della possibilità che possa condurre uno storico programma televisivo, ovvero ‘Lo Zecchino d’Oro’. Anche in questo caso non sono giunte conferme, ma qualcosa sta bollendo in pentola e per la Cuccarini non dovrebbero esserci assolutamente problemi a trovare una nuova trasmissione da presentare. La grande attesa è rivolta a ciò che deciderà di fare l’azienda di viale Mazzini, che annuncerà in futuro i nuovi palinsesti. (Continua dopo la foto)















A proposito del nuovo show, dovrebbe essere composto da 4 puntate e dovrebbe prevedere la presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda ‘Lo Zecchino d’Oro’, ricordiamo che l’anno scorso a condurlo è stata Antonella Clerici. Il festival della canzone, rivolto ai bambini, sarà nuovamente trasmesso dall’Antoniano della città di Bologna. Il format potrebbe essere lo stesso: tre dirette da tenere nel pomeriggio e la finalissima in prima serata. (Continua dopo la foto)









Su Instagram Lorella Cuccarini è attivissima e in uno degli ultimi scatti ha celebrato l’inizio dell’estate. Ma non da sola: nello scatto c’è anche sua figlia Chiara, che ha sconvolto tutti per l’incredibile somiglianza con la conduttrice e showgirl. Per la cronaca Lorella è sposata con Silvio Capitta dal 20011 e hanno 4 figli bellissimi. Sara, classe 1994, è la primogenita. Poi nel 1996 è arrivato Giovanni e infine nel 2000 la famiglia si è allargata con due gemelli, Chiara e Giorgio.

