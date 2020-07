Claudio Lippi, che notizia! Ed è proprio lui stesso a confermarla: cosa sta succedendo

La voce circolava con forza da un po’ di tempo, ma adesso è arrivata un’ulteriore conferma dal diretto interessato. Claudio Lippi sta lavorando alacremente per partecipare al Festival di Sanremo 2021, che sarà nuovamente condotto da Amadeus dopo lo straordinario successo della scorsa edizione. All’Adnkronos ha rilasciato un’intervista nella quale spiega nel dettaglio quali sono le sue intenzioni e aspettative derivanti dalla kermesse musicale italiana. Le sue parole sono a cuore aperto.

Infatti, all’agenzia di stampa giornalistica ha confessato che il mondo della musica ha rappresentato il suo primo amore della sua vita e, prima di morire, ha il sogno di salire sul palco dell’Ariston. Ha comunque precisato che non vuole assolutamente alcun favoritismo, infatti parteciperà regolarmente ai casting, come tutti gli altri cantanti, dopo aver inviato il brano musicale. Non è spaventato dalle varie dinamiche delle case discografiche, che rischiano di escluderlo da Sanremo. (Continua dopo la foto)



















Ha aggiunto che “voglio pensare che l’iter sia corretto” per la selezione degli artisti. Anche l’anno scorso ha tentato, invano, di partecipare all’evento. Infatti, ha ammesso di aver contattato direttamente il direttore artistico, ma Amadeus gli disse che erano ormai scaduti i termini. Lui è consapevole di non essere uno straordinario cantautore, ma il canto è una passione incredibile ed ha voglia di mettersi in gioco per farsi apprezzare dalla gente. Poi ha fatto un’anticipazione sulla canzone. (Continua dopo la foto)















Il pezzo in questione non è del tutto nuovo, infatti è lo stesso che avrebbe portato lo scorso mese di febbraio se fosse stata accettata la sua presenza. Lippi ha dichiarato che “è uno di quelli che come pochi altri mi ha fatto piangere di commozione”. Gli è anche stata posta la domanda se abbia come obiettivo anche la conduzione del Festival. Ha detto che tutti vorrebbero poter presentare un avvenimento del genere, ma ha anche aggiunto di non avere molte chance di potercela fare. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa Claudio si è soffermato sulla chiusura de ‘La Prova del Cuoco’: “La chiusura del programma non è stata comunicata né a me né al gruppo di lavoro, fatta eccezione per Elisa Isoardi, cui forse è stato detto in privato. Ora ho l’ambizione di tornare a condurre un programma”. Dunque, ora lavora su due fronti: puntare ad essere concorrente di Sanremo 2021 e poter presentare una sua trasmissione.

Barbara D’Urso ricoperta di insulti. No, l’ultima foto i fan non l’hanno proprio digerita