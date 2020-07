Brandis Kemp, alias Sally Blankfield, è morta nella sua casa di Los Feliz di Los Angeles il 4 luglio dopo una lotta con il cancro al cervello e le complicazioni dovute dal coronavirus. La notizia è stata confermata da un amico alla stampa. L’attrice aveva 76 anni e ha trascorso cinque decenni in televisione e in teatro recitando soprattutto nelle commedia.

Brandis Kemp era conosciuta soprattutto per il suo lavoro televisivo nello show di varietà della tarda serata del venerdì, dove è apparsa insieme a Larry David, Michael Richards, Rich Hall, Bruce Mahler, Melanie Chartoff e l'allora marito Mark Blankfield. Successivamente ha recitato come Alma Cox in AfterMASH, una serie televisiva statunitense, trasmessa per 2 stagioni (dal 1983 al 1985) dalla rete televisiva CBS (spin-off della serie M*A*S*H) con Harry Morgan, Jamie Farr, William Christopher e Rosalind Chao.



















Come membro del gruppo comico "Low Moan Spectacular", Brandis Kemp si è esibito in "El Grande de Coca Cola" e "Bullshot Crummond" sempre per l'emittente HBO. La passione di Brandis era la cultura, il giardinaggio, il bricolage e aveva un grande interesse per i nativi americani. A novembre 2019, all'età di 75 anni, dopo aver appreso che la sua casa doveva essere stuccata, Brandis ha deciso di rimboccarsi le maniche e fare tutto il lavoro da sola.















Solo mese dopo le è stato diagnosticato un glioblastoma, un tumore maligno astrocitaro. Si tratta delle neoplasie cerebrali degli adulti più comuni, con un'incidenza annuale di circa 1/33.330. Cresciuta a Palo Alto, in California, Brandis ha frequentato tre college: il San Jose State College, la Stanford University (dove ha conseguito un master in teatro e letteratura) e l'American Conservatory Theater. I suoi insegnanti di recitazione sono stati John Lehne, Jered Barclay, Ken McMillan, Gerry Hiken, Negal Jacson e Alan Fletcher.









Ha combattuto la dislessia durante gli anni scolastici. Dopo il college ha trascorso un anno alle Hawaii, poi in Oregon, dove ha incontrato il futuro marito Mark Blankfield. Si trasferisce quindi a New York per cinque anni. Il suo primo lavoro a New York è stato insegnare discorsi a poliziotti e pompieri presso il John Jay College of Criminal Justice.

