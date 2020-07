Ricordate Rocco Fredella di UeD? L’ex cavaliere torna con una notizia bomba e ‘devasta’ Gemma Galgani

Fantastica notizia per un ex Cavaliere di Uomini e Donne. Rocco Fredella ha deciso di compiere il grande passo e di sposarsi con la sua partner Doriana. Dopo aver ricevuto un’enorme delusione da Gemma Galgani, l’uomo aveva lasciato il Trono Over e poco dopo l’avventura televisiva era riuscito a fidanzarsi con l’attuale compagna. Durante le puntate del dating show di Canale 5, lui corteggiava tantissimo la Dama e in un primo momento lei aveva accettato questo corteggiamento.

Poi si era interrotta la conoscenza, prima di un riavvicinamento. Ma i loro caratteri erano praticamente incompatibili e, nonostante Rocco avesse portato la Galgani anche all'interno di un castello facendole una proposta ufficiale, la loro relazione non si è mai avviata. Anche se è ormai passato un bel po' di tempo, Fredella ha confessato di non aver mandato giù quel boccone indigesto. L'ex Cavaliere ha rilasciato importanti dichiarazioni in un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'.



















L'uomo ha dunque dichiarato: "Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no ad un regalo così bello. Ho voluto dimostrare a me stesso che se regali la favola ad una donna che ti ama, il lieto fine ci può essere". Il castello in questione si trova ad Alviano, nel Lazio. Ha dato vita ad un piccolo evento con il lancio del riso e la proposta. Stavolta il sì è arrivato.























Rocco ha aggiunto di aver organizzato un viaggio in moto, una vera e propria sorpresa per la sua Doriana. Le ha chiesto di sposarlo e poi nel castello c'è stato lo scambio delle promesse. Il loro matrimonio dovrebbe essere celebrato entro il prossimo mese di settembre e le nozze non prevederanno la presenza di molte persone, fatta eccezione di amici stretti e parenti. Si ritengono entrambi super innamorati e la quarantena forzata in casa per l'emergenza sanitaria li ha legati ancora di più.

A proposito di Gemma, pare che abbia deciso di prendersi un periodo di pausa con Nicola Vivarelli. A lanciare la notizia attraverso il suo profilo Instagram è stato Amedeo Venza- “Pausa anche per Gemma e il nipotino… – ha scritto Venza – . Forse e sottolineo forse la Bella Addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione”.

