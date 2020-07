Brutte notizie per uno dei protagonisti della serie televisiva ‘Gomorra’. L’attore Salvatore Esposito ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram nella quale si è immortalato steso su un letto di ospedale, con intorno a lui medici ed infermieri. Nella famosa serie lui interpreta il ruolo del boss malavitoso Genny Savastano. A quanto pare si è sottoposto ad un’operazione chirurgica, ma nel suo volto è apparso un bel sorriso, che testimonia il fatto che sia in buone condizioni.

Si è compreso che dovrebbe aver subito un intervento ad una gamba in virtù della presenza del gesso. Da parte dell’uomo non ci sono state altre dichiarazioni su ciò che gli è capitato. Nella didascalia del suo post ha riferito: “State tranquilli, non è nulla di grave, qualche giorno e tornerò più forte di prima!!! Volevo ringraziare il professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione dell’ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un king!”. (Continua dopo la foto)



















Tra i tanti messaggi di forza inviati al 34enne sono spuntati anche quelli di Mara Venier, Alessandro Roia, Marco D’Amore e Fausto Puglisi. Per quanto concerne gli aspetti professionali, una volta ripresosi dal problema fisico, prenderà parte alle riprese della quinta e ultima stagione di ‘Gomorra’. A confermarlo che la serie sta giungendo al termine è stato il produttore Riccardo Tozzi. Tornerà anche l’amato Ciro Di Marzio. La serie dovrebbe andare in onda nel 2021. (Continua dopo la foto)















C’è anche l’ipotesi che possa slittare ancora un po’ e che quindi sarà trasmessa nel 2022. Salvatore Esposito e Marco D’Amore, grandissimi amici nella vita di tutti i giorni, ritorneranno quindi a lavorare fianco a fianco per dare vita all’ultima entusiasmante stagione. Ritornando all’infortunio, altri fan comuni gli hanno manifestato la totale vicinanza. Gli hanno quindi augurato una pronta guarigione e sperano di vederlo all’opera nel più breve tempo possibile. (Continua dopo la foto)









Nato a Mugnano di Napoli il 2 febbraio del 1986, Esposito è appassionato di cinema e di recitazione sin da bambino. Una volta terminata la scuola superiore, prende parte a dei cortometraggi e frequenta successivamente l’Accademia di Teatro ‘Beatrice Bracco’ e poi la Scuola di Cinema di Napoli. Recentemente, nel 2019, interpreta il ruolo di Fargo nella quarta stagione di ‘Fargo’. Nello stesso anno recita nel film ‘L’immortale’.

“Si sono ritrovati”. Belen Rodriguez e l’ex di Karina Cascella, l’opinionista svela ‘gli altarini’