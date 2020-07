“Italia sì”, qualcosa non torna. Cosa è successo tra Marco Liorni e Rita Dalla Chiesa

Nonostante siamo in piena estate, c’è già chi sta pensando al futuro e in particolare alla prossima stagione televisiva che prenderà il via in autunno. Nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio, Rita Dalla Chiesa ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale ‘Vero’. Qui ha toccato vari temi, come il terribile periodo del lockdown e dunque della quarantena forzata a causa dell’emergenza sanitaria, e si è soffermata su ‘Italia Sì’ di Liorni. Il giornalista le ha domandato quanto fosse stato difficile lavorare così.

La conduttrice televisiva ha risposto: “Un po’ di paura c’era…Entravamo in una Rai deserta con il controllo della febbre, l’Amuchina…Ed è stato strano non avere trucco, parrucco e sartoria”. Poi ha aggiunto: “Andavo in onda con i capelli come Maga Magò, ma non m’importa. Nella vita non importa apparire”. In seguito ha voluto anche fornire alcuni preziosi consigli a tutti gli italiani, affinché possano comportarsi nel migliore dei modi ed evitare ulteriori problemi. (Continua dopo la foto)



















“Cerchiamo di usare tutte le precauzioni, senza fare gli spacconi perché il virus colpisce tutti. Vedo troppe persone che non sono responsabili”, ha ammesso Rita. L’opinionista della trasmissione Rai ha poi posto l’attenzione sul suo futuro lavorativo. Il settimanale ‘Vero’ le ha chiesto se la vedremo ancora all’opera a settembre su Rai 1. Dalla Chiesa ha confermato che il programma andrà regolarmente in onda, ma ha anche fatto alcune dichiarazioni un po’ spiazzanti e inaspettate. (Continua dopo la foto)















Ecco quanto affermato da lei: “Il mio futuro è un punto interrogativo, non so se Marco Liorni vorrà confermare la squadra. Io onestamente lo spero perché mi piace molto lavorare con lui. Marco è una persona perbene, tranquillo ed educato”. Solo parole di elogio nei confronti del conduttore, che avrà sicuramente apprezzato questa intervista. Se queste parole saranno state fondamentali per convincerlo a riconfermarla lo scopriremo nelle prossime settimane, quando annuncerà il team. (Continua dopo la foto)









Ospite di Pierluigi Diaco nel recente passato, Rita Dalla Chiesa ha parlato anche delle proposte indecenti arrivate nel corso della sua carriera. “Si risponde con un sorriso. L’ho sempre buttata sul ridere, li ho spiazzati. Basta dire no. Se io avessi subito una violenza, io l’avrei denunciata pubblicamente. Non c’è bisogno di denunciarla formalmente alla polizia. Basta tirare un ceffone”.

