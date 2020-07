La seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, ha mantenuto ha intrattenuto i telespettatori con momenti esilaranti e avvincenti. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha tenuto incollati alla tv tantissimi italiani e la seconda puntata è stata caratterizzato dalle rivelazioni di Antonella Elia, che sente ancora il suo ex Fabiano Petricone, fino a un inaspettato omaggio a Ennio Morricone.

La showgirl ha racconta al tentatore di essere ancora in contatto con il suo ex Fabiano Petricone: "Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa". Pietro Delle dapprima non si scompone poi tornano nel villaggio si sfoga: "Se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima".



















Ma c'è stata un'altra frase che ha fatto sobbalzare i telespettatori. Tra questi c'era anche Mara Venier, che ha trascorso la serata davanti alla televisione tenendosi compagnia proprio con il reality show delle tentazioni. Anche zia Mara ha trovato totalmente fuoriluogo (e decisamente esilarante) una sparata di Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonealla Elia.















Geloso del tentatore Alessandro l'attore e doppiatore si è lasciato andare ad un'uscita che ha fatto 'esplodere' il web con commenti e tante risate: "Ha trovato un compagno di avventura che un po' mi somiglia", ha detto del fisicatissimo ragazzo single. E Mara Venier non si è lasciata sfuggire l'occasione per scherzarci su: "Aripijate, tale e quale", ha scritto tra i commenti di un post pubblicato su Instagram dalla pagina Trash Italiano. Il tutto ovviamente corredato da emoji che ridono, giusto a sottolineare quel pizzico di ironia.









Visualizza questo post su Instagram DUE GOCCE D’ACQUA 🙂 Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:34 PDT

Intanto la prima coppia dell’edizione mix nip e vip ha visto uscire la prima coppia, quella formata da Sofia e Alessandro. Lei è una casalinga e mamma di due figli di 9 e 7 anni. Lui, macellaio, ha due figli più grandi, di 20 e 24 anni. Storie non facili che in qualche modo si sono incrociate e che a Temptation Island alla fine hanno trovato la conferma. I due, infatti, sono usciti insieme.

