Sofia e Alessandro fuori da ‘Temptation Island’. Il colpo di scena arriva durante la seconda puntata: cosa è successo

Temptation Island 2020, un’edizione ‘mix’. Non solo Coppie famose, ma anche quelle sconosciute pronte a mettere a dura prova le proprie emozioni di fronte all’energia sottile degli imprevisti, dei cambiamenti di rotta e anche di sentimento. Un docu-reality che piano piano lascerà conoscere le storie dei partecipanti, come quella di Sofia Calesso e Alessandro Medici.

La gelosia ha fatto spesso da protagonista nella dinamica di coppia tra Sofia e Alessandro. Sono cinque gli anni trascorsi insieme e numerosi gli alti e bassi che i due hanno sempre superato. Ma il falò di Temptation Island non risparmia nessuno. I telespettatori hanno avuto prova di questo, assistendo proprio di fronte a quel fuoco vivo la fine di tante relazioni.



















Un falò che potrebbe essere intitolato "di confronto", quello che visto Sofia, 30 anni, e Alessandro, 47, impegnati, ancora una volta, a schiarire idee e scendere a compromessi. D'altronde hanno deciso di partecipare al reality proprio per testare effettivamente la solidità dei loro sentimenti e capire se spesso quelle gelosie, causa di numerosi litigi, fossero o meno fondate.















Sofia e il processo alle intenzioni, Alessandro ha chiesto il falò del confronto per capire se la fidanzata fosse o meno caduta in tentazione. La donna ha scoperto di avere al suo fianco un uomo non molto felice, accusato di essere sempre stato un traditore seriale. Per Alessandro, anche questo ennesimo litigio non ha fatto altro che rafforzare il loro rapporto: "Siamo più uniti di prima".









Ma entrambi sono legati da un destino comune, quello che ha visto la fine di un matrimonio e le nascite dei loro rispettivi figli. Lei è una casalinga e mamma di due figli di 9 e 7 anni. Lui, macellaio, ha due figli più grandi, di 20 e 24 anni. Storie non facili che in qualche modo si sono incrociate e che a Temptation Island cercano le dovute conferme: “Penso che Temptation Island sia per lei l’ultima spiaggia, io voglio rivedere quella persona per cui mi sono innamorato”.

