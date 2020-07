La brusca rottura tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è nota a tutti i fan di Uomini e Donne. Protagonisti assoluti dell’ultimo periodo del dating show, dopo essere usciti dal programma lo scorso ottobre all’inizio del lockdown entrati già entrati in crisi e, una volta ritornati in studio, se ne sono dette di tutti i colori.

Lo scontro era cominciato sui social ed è terminato in malo modo davanti a Maria De Filippi e gli altri volti del programma. Ormai sembra proprio che non ci sia niente da fare e tanto Pamela quanto Enzo stanno provando a voltare pagina. Soprattutto Pamela, a stare a sentire il gossip. La bellissima dama sarebbe già riuscita a mettere una pietra sopra al suo ex concentrandosi su un nuovo spasimante e vecchia conoscenza di UeD: Giovanni Villa.



















A lanciare questo gossip è stata Cristina Incorvaia, anche lei ex protagonista del dating show di Maria De Filippi e amica della Barretta, che si trovava in vacanza a Ischia proprio con Cristina e Giovanni. Il rumor, nemmeno a dirlo, ha preso presto il volo. Ma è vero che Pamela ha già dimenticato Enzo e ora frequenta Giovanni?















A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la stessa Barretta attraverso una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Alla rivista la dama confessa di aver trascorso dei giorni insieme a Giovanni (e Cristina) in vacanza. Per adesso, sente tutti i giorni Villa, ma ci tiene a precisare che, almeno da parte sua, per ora si tratta semplicemente di un'amicizia.











Dopo la storia finita male con Enzo, Pamela ammette di non sentirsi ancora pronta a iniziare una nuova relazione anche perché è passato poco tempo e per lui provava dei sentimenti molto forti. Non c’è nulla se non amicizia dunque con Giovanni, che però definisce “l’uomo giusto al momento sbagliato”. Una persona seria, presente e buona che in questo periodo le sta molto vicino. Ma lei continua a sentirsi bloccata, sebbene lui abbia tutte le caratteristiche che lei cerca in un uomo. Chissà…

