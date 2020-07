“Hanno detto no”. Smacco ad Alessia Marcuzzi: clamoroso forfait della coppia a Temptation Island Vip. Solo per ‘lei’

Temptation Island, ancora tanti i colpi di scena che si susseguono. La notizia viene diffusa dal settimanale Oggi ed è già sulla bocca di tutti. Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle, dice ‘no’ alla proposta di rientrare nel cast di Temptation Island Vip. Dietro la decisione, motivi lavorativi che sembrano non concedere la possibilità di accettare. Scopriamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Erano in lista nel cast del reality, il noto ballerino Samuel e la fidanzata Tania Bambaci. Il professionista si vedrebbe impossibilitato a confermare la presenza sull’Isola, non potendo rinunciare al palcoscenico di Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul numero di ‘Oggi’, il ballerino ne avrebbe parlato con la Carlucci in persona. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ma non solo il lavoro nella vita di Samuel Peron. Infatti, insieme alla compagna Tania Bambaci, ha dato l’annuncio ufficiale delle nozze, che con molta probabilità si terranno il prossimo anno. Eppure voci di corridoio sostengono che nella testa di Samuel sembra esserci solo il lavoro, spesso causa di litigi e incomprensioni con Tania, che invece richiederebbe più tempo da trascorrere insieme. (Continua a leggere dopo la foto).















Sempre secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe recuperato strada proprio durante un periodo di pausa, quello trascorso in quarantena, dove evidentemente il tempo a disposizione ha permesso di chiarire le intenzioni future, seppellendo dissapori che i due si trascinavano da diverso tempo. D’altronde sette anni di fidanzamento non possono essere vanificati così. (Continua a leggere dopo le foto).









E se Samuel Peron è già un volto conosciuto, forse non tutti sanno che anche la fidanzata Tania Bambaci ha avuto a che fare con il mondo dello spettacolo. Giovane e bella, di origine siciliana, Tania a soli 29 anni vanta già la partecipazione a diversi concorsi di bellezza, incluso il primo posto a Miss Mondo Italia 2011, nonché una formazione professionale come attrice, un percorso che le ha permesso di incrociare lo sguardo di Samuel e innamorarsene perdutamente.

