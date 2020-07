L’idillio e poi il baratro. Ida Platano rompe finalmente il silenzio: perché è finita con Riccardo Guarnieri

Torniamo a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi e a rompere il silenzio è stata proprio la dama di Brescia. Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine Ida Platano ha raccontato cosa è successo con Riccardo Guarnieri in questi mesi. La coppia ha trascorso la quarantena insieme, ma dopo le prime settimane di idillio i problemi sono tornati a bussare con prepotenza.

A dirlo a tutti è proprio lei: "Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno". Ida Platano ha raccontato che dopo che Riccardo Guarnieri è tornato a Taranto, il 5 maggio, le discussioni sono proseguite per telefono. "Ci siamo sempre più allontanati, forse anche per una questione di orgoglio". Terminato il lockdown, Riccardo e Ida si sono allontanati e la coppia non si è più rivista.



















Sembra evidente che gli unici contatti tra la Platano e Guarnieri sono stati telefonici, telefonate però costellate da discussioni. "A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente "basta", ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui io ho bisogno".















Purtroppo quindi, la coppia nata a Uomini e Donne, sta vivendo un altro momento di crisi che potrebbe allontanarli per sempre. Ida Platano ha ammesso di aver provato a cercare Riccardo Guarnieri per ricucire, tanto da essersi proposta di andare a Taranto, il cavaliere avrebbe però rifiutato dicendosi pronto per raggiungerla a Brescia.











C’è inoltre da dire che non c’è stato nessun incontro tra Riccardo e Ida. La dama di UeD ha ammesso: “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita però c’è bisogno di equilibrio”. I sospetti della crisi si erano già sllevati nei giorni scorsi, intanto i fans della coppia sperano che questo sia solo un momento passeggero per i due protagonisti del Trono Over.

