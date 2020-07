Si para ancora di Temptation Island. Una puntata pregna di colpi di scena che ha tenuto incollati i telespettatori fino a tarda serata. La puntata del reality show più piccante della stagione estiva è terminata con il tanto atteso falò di confronto tra Alessandro e Sofia. Un confronto questo molto acceso, ma alla fine i fidanzati di Temptation Island hanno capito di essere davvero molto innamorati l’uno dell’altra. Per tale ragione hanno deciso di lasciare il programma mano nella mano.

Ma come sapete non solo semplici spettatori: anche i vip sono impegnati a seguire il reality ieri sera c'era anche Cristina Plevani. E proprio quest'ultima ha colto la palla al balzo per criticare duramente Sofia di Temptation Island 2020 per via dei suoi atteggiamenti. Cosa ha detto? La prima vincitrice del Grande Fratello, guardando il falò di confronto dei due, ha dichiarato su twitter di pensare che la concorrente di Temptation Island avrebbe dei modi di fare non proprio da signora: "Sofia la lascerei sola per come parla e urla…Grezza come pochi…".



















Non è di certo l'unica a pensarla così. Successivamente Cristina Plevani, sempre su twitter, ha voluto commentare l'epilogo del falò di confronto di ieri sera tra Alessandro e Sofia a Temptation Island. E la decisione presa da Alessandro di continuare a stare insieme a Sofia poco è piaciuta a Cristina Plevani, la quale su twitter ha scritto un post decisamente sarcastico: "Eh niente…Alessandro grande e grosso e sotto i piedi di Sofia…Gli piacciono le cor*a…".















C'è da dire che secondo molti è opinione che i due hanno fatto male a lasciare Temptation Island insieme. Queste domande troveranno una risposta solo con il passare del tempo. Anche la puntata di ieri sera di Temptation Island 2020 è stata seguitissima dal pubblico a casa.











Grandi risultati poi ieri sera: il programma condotto da Filippo Bisciglia è stato seguito da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori da casa confermando il 21% di share del debutto. Insomma anche questa edizione di Temptation Island pare essere particolarmente apprezzata dai telespettatori.

