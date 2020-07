“Ma cosa fai?!”. Manila Nazzaro, gesto choc a Tempation island. La brutta reazione di Lorenzo: “Giochi con me?!”

Seconda puntata del successo televisivo dell’estate: Temptation Island 2020. Tante le coppie in crisi, da Antonio e Annamaria, passando per Valeria e Ciavy, fino alla coppia (finora molto forte) composta da Lorenzo Amoruso e la conduttrice e showgirl Manila Nazzaro. Durante il falò dei fidanzati Lorenzo ha potuto vedere certi atteggiamenti di Manila che lo hanno profondamente infastidito (come quello di leccare il viso a un tentatore), tanto da sfogarsi al rientro nel villaggio dei fidanzati, perdendo il suo solito autocontrollo: “E che è?”

"Voglio vedere dove arriva. Pensa di fare la deficiente con me? Quanto le piace raccontare cagate". Quello che ha fatto arrabbiare Lorenzo Amoruso a Temptation Island 2020 è un gesto choc di Manila Nazzaro ben preciso: quel leccare il viso di un tentatore in seguito al gioco Obbligo o Verità.



















"Che giochi di me…" ha detto Lorenzo deluso da Manila Nazzaro, "ci dobbiamo svegliare. Stiamo facendo la parte dei signori". Gli uomini si stanno comportando bene e lui è quello che dispensa consigli e perle di saggezza a tutti (soprattutto ad Andrea, che ha preso un po' sotto la sua ala).















Manila Nazzaro, durante un confronto con le fidanzate, ha dichiarato: "Sono abituata a stare da sola, non penso ancora in due… Vorrei trasferirmi, ma non posso. Io devo lavorare. Spero di trovare una quadra". "Ho visto abbastanza, penso possa bastare. Non sono un ragazzino".











“Ho anche parlato di comprare una casa a Roma. Non ho mai lasciato nessuno in mezzo a una strada. Pensa che io non sia una garanzia? Lei sa che non lascerò mai Firenze, lo sa bene”: così ha parlato Lorenzo Amoruso a proposito della sua storia d’amore con Manila Nazzaro. A Temptation Island riusciranno a trovare una quadra?

