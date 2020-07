Su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata trasmessa giovedì 9 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip. Durante il falò Pietro Delle Piane vede un video in cui si vede Antonella Elia assieme al tentatore Alessandro Ubaldi. La showgirl si rende protagonista di una scenetta alquanto inaspettata, con la donna che urina in mare affermando: “Io sto già facendo pipì”.

E ancora: "È uno dei piaceri più grandi della vita. Il video prosegue con Antonella Elia che racconta al single della gelosia di Pietro Delle Piane nei confronti del suo ex Fabiano. A tal proposito la showgirl ha affermato: "Le nostre litigate sono quasi sempre per Fabiano. Ora lo sento di nascosto. Cancello messaggi e chiamate, tanto non cambierà mai il mio affetto per Fabiano. Pietro non può impormi di fare una cosa".



















La reazione di Delle Piane è molto tranquilla, con l'uomo che dichiara: "Mi spiace che abbia mentito, perché non è vero che lo chiama di nascosto, me lo dice. Se ci sono altre chiamate, non è nulla di che. Sono io che non voglio sapere se lo sente, io amo una donna libera". Rientrato al villaggio, però, Pietro Delle Piane sembra meno tranquillo e confidandosi con una single afferma.























"Se un tuo ex ti chiama tutti i giorni e lo senti per alcune cose anziché sentire me, vuoi dire che non hai stima. Dice che cerca la solitudine, ma quando ci siamo messi insieme si lamentava perché era stata da sola per due anni. I primi tempi trovavo nel suo bagno il beauty case del suo ex, che ogni tanto andava a cena da lei".



“Se io avessi un rapporto così con una mia ex, lei andrebbe in crisi. Deve capire che Pietro c’è finché le cose funzionano in un certo modo. Se Pietro prende una decisione, poi non c’è più. Voglio vedere cosa fa senza di me”.

