Caterina Balivo, finalmente la verità sul suo futuro. Parla Mediaset e cancella ogni dubbio

Dalla prossima stagione televisiva la conduttrice Caterina Balivo non la vedremo più al timone del suo storico programma ‘Vieni da me’. Ha infatti comunicato a tutti nel recente passato di voler dire addio a questa trasmissione. Non si sa ancora ufficialmente cosa farà in futuro, ma ultimamente erano venute fuori alcune voci clamorose e altrettanto suggestive. Lei ha confidato di essere pronta a fare qualsiasi esperienza: la cosa fondamentale è che sia un programma di alto valore.

A quanto pare, sembrava stessero per spalancarsi le porte di Mediaset. Un’ipotesi veramente interessante, che però è ormai già naufragata definitivamente. Il pubblico stava già attendendo con trepidazione il nome di questo programma, invece l’emittente televisiva ha voluto subito chiudere la vicenda fornendo spiegazioni ufficiali. A riportare un’affermazione proferita dai vertici dell’azienda ci ha pensato ‘TvBlog’. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è stato detto. (Continua dopo la foto)



















Tra l’altro era stato ‘TvBlog’ a riferire di questa possibilità. E successivamente la redazione è riuscita a parlare con il Biscione. Nessuna proposta è stata presentata dall’azienda di Cologno Monzese. Infatti, interpellati su questa indiscrezione, i vertici di Mediaset hanno risposto: “Fantasie destituite di ogni fondamento”. Si era vociferato anche di offerte pervenute da Sky o La7, ma neanche in questo caso sono giunte conferme. Non è escluso che possa rimanere alla Rai. (Continua dopo la foto)















La presentatrice ha ammesso di essere molto affezionata alla televisione pubblica italiana, visto che lavora lì da 21 anni, ovvero dal 1999. Ma per ora non ci sono informazioni riguardanti un possibile format da affidare alla bravissima Caterina. Chi riuscirà a fare la proposta migliore sarà sicuramente in grado di convincerla. La Balivo ha ancora tantissimi stimoli e voglia di lavorare: dunque, in caso di offerta giusta e adeguata ai suoi standard, la sposerà senza ombra di dubbio. (Continua dopo la foto)









Caterina Balivo si è improvvisata cuoca nei giorni scorsi. Ha infatti preparato i cosiddetti spaghetti alla Nerano, decisamente molto deliziosi. Non si è ancora recata nella sua amatissima Capri, ma si è voluta sentire vicina all’ambiente partenopeo proponendo questo piatto locale. Per preparare questi speciali spaghetti ha utilizzato le zucchine che ha raccolto nel suo orto e il provolone. Una volta terminata l’opera ai fornelli ha pubblicato tutto sui social.

Al Bano e Jasmine Carrisi, la voce bomba circola con insistenza. Una notizia che lascia tutti a bocca aperta