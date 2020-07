Dopo le polemiche, le voci di matrimonio, quelle di rottura e la riconciliazione Pago interviene sulla questione Serena Enardu. Il cantautore, al centro di violente polemiche per il suo carattere giudicato troppo morbido, è intervenuto per chiarire una volta per tutte le sua posizione. Sulla storia con Serena Enardu Pago ha messo definitivamente una pietra sopra.

E da lì non si muove più. Pago ha voluto precisare che non ci sarà più nessun tipo di ponte su quel passato che l'ha fatto soffrire, arrabbiare e che gli ha fatto conoscere un profondo senso di delusione; quel passato in cui era anche presente lei, la sua ex fidanzata, Serena Enardu. Dopo aver trascorso anni d'amore (che pareva autentico), Temptation Island ha fatto aprire a entrambi gli occhi: accanto non avevano la persona che credevano di avere; è stata Serena ad aver deciso di chiudere tutto perché Pago non le dava quello che in quel momento cercava.



















Poi c'è stata l'esperienza al Grande Fratello Vip, il riavvicinamento e una nuova rottura. Questa volta definitiva. Pago non ha più nessuna intenzione di tornare indietro. Ha già dato una grande possibilità alla sua ex, ma le cose non sono andate come avrebbe voluto. Ha trovato quindi il coraggio di voltare pagina anche senza Serena Enardu.















Questo è il suo momento; oggi ha tra le mani la grande opportunità di ritornare a fare seriamente musica.Intervistato da VelvetMag, Pago ha voluto precisare che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Serena. Non lo ha detto esplicitamente, ma è chiaro che, dalle sue parole, emerga tutta la voglia di cominciare un nuovo capitolo della sua vita senza la presenza della Enardu.











Il cantautore ha scritto il libro Vagabondo per amore: La mia vita dalla A alla Z ed è pronto a lanciare il suo nuovo album (ha scelto come singolo apripista Tu lo sai). Conversano sa quello che è successo tra Serena e Pago, ma quest’ultimo non vuole attaccare l’ex fidanzata; vuole solo tagliare tutti i ponti: “Se parliamo di quel periodo lì, sì, l’ho messo su musica e l’ho chiuso. Ho chiuso un periodo sofferto, dove c’è stata rabbia e delusione. Ma anche amore”. Un amore che è finito per sempre. Pago e Serena oggi hanno preso due strade differenti.

