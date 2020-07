Una puntata diversa quella andata in onda oggi di ‘Io e te’, Ospite di Pierluigi Diaco è stato Nicola Carraro. Il marito di Mara Venier si è lasciato andare a una serie di confessioni, di cui una particolare proprio sulla moglie. Pierluigi Diaco ha condotto su di lui un’intervista molto piacevole, durante la quale si è parlato della sua carriera, dalle origini nella casa editrice del nonno alla carriera da produttore nel cinema, fino ad arrivare, inevitabilmente, alla relazione con la conduttrice più amata di casa Rai.

Mara Venier, a un certo punto, è intervenuta in trasmissione telefonicamente, ancora bloccata a casa per l'infortunio alla gamba. Nicola Carraro, allora, ha colto l'occasione per confessare: "Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress. Lei vive il programma come fosse un figlio. Non era previsto che spaccasse tutto".



















La conduttrice di Domenica In, allora, è voluta intervenire telefonicamente in trasmissione per complimentarsi della bella intervista, ma dando anche un annuncio che farà felice i suoi fan: "Stiamo scrivendo un libro a quattro mani. L'uno all'insaputa dell'altra. La Mondadori me lo chiede da tanto tempo, io sono molto pigra e non volevo farlo".















Di recente Mara Venier aveva dato un altro annuncio sui social: "Dopo mesi ce l'ho fatta". E in questi anni la conduttrice di Domenica In ce l'ha sempre fatta grazie anche all'appoggio del marito Nicola Carraro, che oggi, ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, ha raccontato cosa lo colpì all'inizio di lei: "Jerry Calà mi disse: "Ieri sera ho incontrato una donna fantastica che fa una pasta e fagioli pazzesca". Mi aveva incuriosito l'abbinata".















Nicola Carraro è nato a Milano il 1º febbraio 1942. Nipote di Angelo Rizzoli (sua madre era infatti Pinuccia Rizzoli), comincia la sua attività nella casa editrice di famiglia nell’ottobre 1961 dopo aver preso la maturità scientifica. Si scrive anche a scienze politiche all’Università Cattolica ma non dà più di tre esami. Si occupa quindi di pubblicità dopo aver fatto il servizio militare in aeronautica ad Albenga, nel 1967 diventa assistente di Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Rientrato in Italia, il 28 giugno 2006 sposa a Roma la popolare conduttrice televisiva Mara Venier dopo essere stato per molti anni (dal gennaio 1963 sino al 1980) marito di Adonella Colonna di Paliano da cui ha avuto tre figli: Ginevra, Giada e Gian Gerolamo, soprannominato Gerò (a lungo compagno di Simona Ventura).

Dal 2018 interpreta il ruolo di Bibó nella web-serie Le avventure di Bibì e Bibò, le cui puntate vengono trasmesse sul profilo Instagram di Carraro.

