Lacrime, minacce e già valigie pronte, Temptation Island è cominciato da solo una settimana ma nei villaggi i drammi sono già arrivati. Lo dicono le anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda giovedì 9 luglio come sempre in prima serata su Canale 5. Intanto il pubblico aspetta di conoscere l’esito del primo falò di confronto, richiesto con urgenza da Alessandro per le parole della sua Sofia, ma questa non è l’unica coppia a rischio.

Da quanto trapelato sulla pagina Instagram del programma sappiamo che Andrea avrà una reazione molto forte alla vista delle immagini della sua compagna Anna. Di fronte a Filippo Bisciglia il giovane romano perde decisamente le staffe. Nel breve video diffuso sui social Andrea sembra arrabbiatissimo con Anna che pare abbia combinato qualcosa all’interno del suo villaggio. (Continua dopo la foto)























“O mi portate Anna qua, o vado io di là”, ha detto appena visto un filmato sulla sua compagna. Non sappiamo esattamente cosa abbia visto Andrea. Forse Anna ha legato con uno dei single? Fatto sta che, da quanto mostrato, il ragazzo sembrerebbe avere le idee molto chiare. E non è l’unico. A entrare subito in crisi anche la coppia formata da Annamaria e Antonio. (Continua dopo la foto)















Ricordiamo che subito dopo la messa in onda della prima puntata del reality sul web si era innescata una pesante polemica, con le presunte amanti ed ex di Antonio pronte a screditarlo pubblicamente con decine di commenti di donne che lo avrebbero frequentato durante la sua storia con Annamaria. Che non si è ancora confrontata con il 33enne ma sembra pronta a lasciare il villaggio. (Continua dopo foto e post)











Una breve clip pubblicata nelle scorse ore sempre dal profilo ufficiale di Temptation Island, mostra infatti Annamaria in lacrime, intenta a fare le valigie in fretta e furia mentre le sue compagne di avventura cercano di fermarla: “Calmati”. Sembra che sia stato un video mostratole nel pinnettu dalla produzione ad aver scatenato la reazione incontrollata della donna che, delusa dall’atteggiamento del fidanzato, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Non resta che attendere la puntata di giovedì sera.

“Non per soldi…”. Temptation Island, questa è bella: un tentatore ha denunciato Robbie Williams