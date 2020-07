"Non per soldi...". Temptation Island, questa è bella: un tentatore ha denunciato Robbie Williams

Temptation Island non smette un attimo di far parlare di sé, il programma condotto da Filippo Bisciglia è sempre sulla cresta dell’onda. Di solito, attorno a un’edizione, roteano numerosissimi gossip, rumors sulle vite private di tutti i partecipanti, perché non scordiamocelo, ad occupare l’isola non sono soltanto le coppie di fidanzati scoppiettanti, bensì anche 12 tentatori e 12 tentatrici. Ed è proprio di questa fazione che parleremo, quella dei single maschi. Pare proprio che in mezzo ai 12 aitanti e tatuati single ce ne sia uno in particolare che in passato ha fatto tanto parlare di sé… e non per i canonici motivi. Niente ex famose o genitori particolarmente in vista, questo single anni fa ha suscitato interesse per ben altri motivi. Indizio? C’entra un cantante di fama mondiale.

Il tentatore in questione, dell’edizione di Temptation Island 2020, si chiama Simone Garato e non è un problema il fatto che il nome non ricordi niente di particolare. Vi assicuriamo però che la sua storia è davvero bizzarra e che ha un trascorso con uno dei re della musica pop mondiale: Robbie Williams. Era l’ormai lontana estate 2013, quando Simone Garato, single tentatore dell’edizione 2020 di Temptation Island, decise di fare causa ad una delle star del pop più amate del pianeta. La querela partì nei confronti di Robbie Williams per la “sua” canzone ‘Be a boy’ che, a quanto pare, sarebbe stata plagiata da ‘What I feel’ di Garato. (Continua dopo le foto)





































L’accusa, ai tempi, raccolta da Il Mattino di Padova, fu della massima gravità, anche se l’universo della musica non è certo nuovo a questi fattacci: “Mi ha plagiato!”, così Garato, ora partecipante di Temptation Island, non lasciava spazio all’immaginazione. “Ho sentito il ritornello per radio e sono rimasto a bocca aperta. Un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti.”, dichiarò ai tempi. Raccontando poi come decise di intervenire a propria tutela: “Ho contattato l’avvocato Giorgio Assumma, ex presidente della Siae, nonché uno dei massimi esperti in diritti d’autore. Ha risposto subito alla mia mail e ha offerto la sua assistenza legale, martedì andrò a Roma per firmare la querela e la diffida contro a casa discografica (la Island records) che ha pubblicato il brano”. (Continua dopo le foto)









Quella di Simone Garato per la musica è una passione bruciante che conobbe l’alba fin dai primi anni di vita: “Scrivo canzoni da quando sono bambino. Ho una grande passione per la musica e faccio serate dal vivo con una band, i ‘Simon Style’, da qualche anno sono iscritto alla Siae. Il brano da cui Robbie Williams, (autore assieme a Tim Metcalfe e Flynn Francis) avrebbe preso ispirazione, non è registrato ma secondo la prima consulenza legale poco importa: fa fede la pubblicazione su internet. Non mi interessa fare soldi, ma dare testimonianza del mio valore artistico.”. Vedremo cosa combinerà a Temptation Island 2020.

“Pure così sei top”. Elisabetta Canalis, l’intimo è imbarazzante. Ma trasparente e generoso