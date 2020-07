L’inizio è di quelli da ricordare e va detto che chi aveva delle riserve su Andrea Delogu e Marcello Masi alla guida de ‘La vita in diretta estate’ si è dovuto ricredere. Le critiche delle prime giornate, con tanti fan che chiedevano alla coppia di conduttori più leggerezza e meno cronaca nera, è stata rispedita al mittente dal dato auditel che sta premiando i nuovi timonieri.

Merito di un format rodato, portato a maturazione da Alberto Matano e Lorella Cuccarini e della verve dei due conduttori, oggi protagonisti di un simpatico siparietto. O forse no, sì perché memori i di quanto è successo all’ultima coppia di conduttori de La vita in diretta, che sembrava affiatata fino all’ultimo giorno per poi mostrare delle fratture tanto profonde quanto inaspettate, toccherà prestare maggiore attenzione agli scambi, anche se scherzosi, della nuova coppia di conduttori de La vita in diretta Estate. Continua dopo la foto























All’inizio della puntata di oggi, mercoledì 8 luglio, Marcello Masi ha voluto complimentarsi con la collega per la sua mise e, più in generale, per il suo aspetto estetico. Andrea Delogu, però, lo ha subito bloccato: “Scusami, io e Daniela Ferolla parliamo. Lei mi ha detto che tu sei così gentile con tutte le tue colleghe e anche con altre donne che lavorano con te”. Continua dopo la foto















Daniela Ferolla, per chi non lo sapesse, è stata la co-conduttrice, insieme a Marcello Masi, di Linea Verde Life. Tornado alla puntata di di oggi, quando si è visto rispedire al mittente tutti i bei complimenti che aveva fatto ad Andrea Delogu, Marcello Masi non ha potuto fare altro, sempre mantenendo il sorriso, che giustificarsi e lo ha fatto in questo modo. Continua dopo la foto















“Sono gentile perché sono educato, ma se una cosa non la penso non la dico”. C’è da credergli? Oppure i suoi apprezzamenti verso la collega fanno parte del rito che si sfalda quando vengono spenti i riflettori? Di recente un giornalista ha spiegato perché sia stata scelta Andrea Delogu per la conduzione de La vita in diretta Estate. Di certo, possiamo ipotizzare, anche per il suo caratterino niente male, che le ha permesso, durante la puntata di oggi, di respingere i complimenti di Marcello Masi, il quale, stremato, si è arreso: “Niente, non posso fare i complimenti a questa donna”.

Ti potrebbe interessare: “Altro da aggiungere?”. Pierluigi Diaco, stavolta mette tutti a sedere: parlano i fatti. E lui fa festa