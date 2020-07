L’estate bollente di Stefano De Martino non è destinata a finire. Il ciclone che ha colpito lui, l’ex moglie Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi si arricchisce infatti di sempre nuovi alisei. Nei giorni scorsi il ballerino ex amici era stato dato vicino a un’altra Rodriguez, Mariana, gossip poi risultato infondato. Di sicuro le fan di Stefano sarebbero ben liete di vederlo felice lontano da Belen Rodriguez.

Il bacio di lei alla nuova fiamma non è passatoi inosservato. Come non è passato inosservato il retroscena svelato dal settimanale Oggi che racconta nell'ultimo numero in edicola che l'argentina avrebbe scoperto dei messaggi scambiatisi tra la conduttrice Mediaset romana e l'ex marito. "Messaggi inequivocabili", si legge sul settimanale. Pochi giorni fa si era già parlato della vicenda, che per onor di cronaca è bene sottolineare che è stata smentita sia dall'ex allievo di Amici di Maria De Filippi sia dalla presentatrice capitolina.























Belén Rodriguez avrebbe scoperto la tresca tra Alessia e Stefano durante la quarantena. Come? Avrebbe giocando con il figlio Santiago con l'iPad di De Martino mentre "nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili".















Così il magazine sulla presunta relazione clandestina tra il conduttore di Made in Sud e la timoniera de Le Iene. Intanto Belen se ne sta zitta zitta. Sulla vicenda non ha proferito parola, né smentendo né confermando. Nel frattempo la modella sudamericana ha ricominciato a respirare sentimenti dolci e palpitanti, godendosi del tempo con il manager campano Gianmaria Antinolfi.

















Sempre il settimanale Oggi ha fatto sapere che Gianmaria è molto felice del rapporto venuto a crearsi con Belen. Dall’altra parte il giovane manager non vuole affrettare i tempi. Insomma, vuole andarci con i piedi di piombo. Anche perché sa che il cuore della Rodriguez è stato spezzato da poco e non è mai semplice ricomporre i cocci sentimentali di una donna. Certo è che i due sono partiti con il piede giusto. Intanto si sprecano i gossip su De Martino.

