“Se lo fa…”. Matteo Salvini e Bianca Berlinguer, in tv volano parole grosse. È successo in diretta tra i due

Non ce la fa ad entrare nel merito della conversazione, si ferma sempre a quei 3-4 slogan preconfezionati e non c’è verso che specifichi. Perché lo fa? Se lo è chiesto anche il vicedirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano, ospite a Cartabianca: “L’onorevole Salvini è bravo a parlare di una cosa e poi a passare alla successiva perché ha difficoltà ad approfondire quello che dice. Ma lo capisco, è lo specchio dei tempi”. “Lei mi sta insultando e dando del cretino, non lo può fare – replica stizzito Salvini -.

Se vengono forniti dei dati sbagliati, io rispondo. Tutto qui.". Che poi a pensarci bene, insultare proprio no, visto che ha racontato perfettamente cosa accade puntualmente quando parla Capitan coraggio. Sempre il leader della Lega Matteo Salvini, ospite ieri al programma di approfondimento in onda su Rai3 di Bianca Berluignuer, , ha risposto in modo polemico alla conduttrice che lo ha incalzato a proposito del Mes.























"Se le vuole il Mes se lo prenda e se lo paghi", ha risposto Salvini alla conduttrice, che gli chiedeva perché il Carroccio insiste sull'inopportunità di ricorrere al Fondo salva Stati per finanziare la Sanità dopo l'emergenza Coronavirus. "Io faccio domande", gli fa notare Berlinguer. Dopo aver accusato la giornalista di non farlo parlare, Salvini attacca Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport: "Mi sta dando sul cretino", dice sempre a proposito dell'uso del Mes.















In un altro momento della puntata il segretario leghista ha commesso una "gaffe" sul plexiglas a scuola, ma Bianca Berlinguer gli ha fatto notare che non è vero. "Quello l'hanno tolto, onorevole Salvini, non c'è più il plexiglas, non è previsto". Salvini ha replicato: "Ma perché, chi gliel'ha detto?".











E la conduttrice gli ha risposto che nelle direttive per il ritorno a scuola il plexiglas non è previsto. Una questione che il principale leader dell'opposizione avrebbe dovuto sapere. Tuttavia quando la Berlinguer è entrata nel discorso finanziamenti il leader del Carroccio ha sviato di nuovo, ancora una volta. E allora la domanda sorge ancora spontanea: ma Salvini è solo slogan oppure sa quello che dice?

