Matrimonio a prima vista Italia è un programma televisivo italiano, trasmesso in prima serata su Sky Uno e replicato sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8. l programma è basato sul format danese Married at First Sight che viene trasmesso da anni, in paesi come l’Australia, gli USA e il Regno Unito. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie.

Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti, i quali sono: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma, inoltre, verranno filmati per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare. (Continua a leggere dopo la foto)























Nella quarta edizione oltre alla novità del cambio di testimone televisivo da Sky a Real Time, altra novità del format è l’entrata nel team degli esperti del Dott. Fabrizio Quattrini, Psicoterapeuta di Coppia, Docente all’Università de L’Aquila e Presidente dell’IISS Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, che sostituisce il Dott. Gerry Grassi. (Continua a leggere dopo la foto)















La trasmissione prodotta in collaborazione con la Nonpanic è firmata da Giona Peduzzi, Novella Tei e Francesco Foppoli. La regia è di Alessandro Tresa. Dopo il grande successo della quarta edizione il programma è pronto a sbarcare nuovamente in televisione. La nuova stagione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020 andrà in onda a settembre. Le regole imposte a causa del coronavirus hanno investito anche la trasmissione che si è dovuta adeguare ai nuovi standard. Nessun matrimonio in pompa magna o festeggiamenti. Alle nozze sono presenti i due protagonisti principali di ogni puntata, due testimoni e un officiante. (Continua a leggere dopo la foto)









Le riprese sono iniziate e dovrebbero concludersi a breve. Chissà come andranno quest’anno le coppie scelte dagli esperti. Lo scorso anno i partecipanti alla trasmissione (Luca e Cecilia, Marco e Ambra e Federica e Fulvio) avevano deciso di divorziare.

“Le donne di Temptation Island…”. Il big della tv non ci va leggero: brutto colpo per le protagoniste