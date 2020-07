Per chi ha visto Cartabianca ieri sera avrà pensato come noi che Mauro Corona è nella fase dei “se”. Lo scrittore montanaro, stuzzicato da Bianca Berlinguer e dalla freschissima attualità, spiega cosa farebbe nel caso centrasse il sei al Superenalotto: “Se vincessi 60 milioni sistemerei tutti gli amici in difficoltà, poi un milione lo userei per la mia vecchiaia”. Insomma, i soldi sono fatti per essere usati, possibilmente bene e per vivere meglio. “Conosco gente – spiega lo scrittore montanaro – che ha milioni di euro e li porta nei paradisi fiscali, oppure mangia ravanelli. Non spenderli è come non averli”.

La saggezza di chi ha conosciuto tempi ben più duri di questi. Sempre per continuare la sagra del se, sapete cos'avrebbe detto Mauro Corona a Giuseppe Conte se il premier l'avesse invitato agli Stati generali? Lo scrittore, nel consueto collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca, impartisce una lezione al presidente del Consiglio: "Gli avrei detto di spazzare via le pastoie burocratiche e di dare soldi ai giovani che vogliono fare impresa. Un po' di anarchia imprenditoriale, capace anche di responsabilizzare le persone".























Poi un pensiero a quel "popolo dimenticato" dal governo, un buco nero nei vari decreti che si sono susseguiti in questi 4 mesi di pieni poteri in mano all'avvocato di Foggia. "L'Italia è tenuta in piedi dalle minute sapienze, dagli artigiani e dalle piccole realtà che vanno tutelate. Non solo le grandi fabbriche. Vanno fatti gli Stati Particolari, anche con i contadini e i piccoli artigiani. Non dimentichiamoli".















Serio Corona, anche se qualche giorno fa aveva fatto lo spiritoso mettendo in imbarazzo la conduttrice: "Le regalo delle goccine per respirare meglio che sono anche un po' afrodisiache… Tu non ce l'hai la cellulite? Finché non vedo non credo".











E ancora: “Tiri su le gonne, vediamo… le piacerebbe vedere il… guardi che mi tiro giù i pantaloni”. Le frasi che hanno fatto arrossire la conduttrice. In un crescendo di battute ammiccanti e sempre più allusive. È così incontenibile lo scrittore nei confronti di Bianca Berlinguer, che un po’ di fatica fa questa volta a tenere a bada l’ospite surriscaldato.

